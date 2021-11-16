Колумбия — Парагвай. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (17.11.2021)

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16 ноября 2021, 10:50

Колумбия встретится со сборной Парагвая в рамках квалификационного раунда ЧМ -2022. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали Колумбию. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 3.85, а победа гостей в 6.80.

В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.18.

Форма команд

Сборная Колумбии в группе выглядит не лучшим образом. Команда расположилась на пятой строчке в турнирной таблице. В активе колумбийцев 16 баллов. Команда выиграла три поединка, семь раз играла вничью и проиграла в трех встречах. У Колумбии в этом отборе 16 забитых и 17 пропущенных голов. В последних матчах команда уступила Бразилии, а также сыграла вничью с Эквадором и Бразилией во второй игре.

Парагвай находится на восьмой строчке в турнирной таблице. Латиноамериканская сборная набрала всего 12 пунктов. В нынешнем отборе у Парагвая всего две победы, шесть ничьих и пять поражений. Сборная забила девять голов и пропустила 18 мячей. В последних поединках Парагвай дважды проиграл Чили, а также уступил Боливии.

Информация для ставок

Парагвай не побеждает четыре поединка подряд

Колумбия не побеждает четыре игры кряду

У Парагвая семь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на «обе команды забьют и не будет ничейного исхода» по коэффициенту 3.30. Парагвай находится в очень плохой форме, команда не может рассчитывать даже на ничью, скорее всего, в этом поединке Колумбия справится с оппонентом.