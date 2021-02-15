«Козенца» — «Реджина»: прогноз на матч Серии B (15.02.2021)

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сегодня, 11:34

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 23-й тур второго по силе чемпионата Италии. «Козенца» ждет в гости «Реджину».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворита этого матча букмекерам назвать довольно проблематично. На победу каждой из команд они дают коэффициент 2.75. На ничейный исход можно поставить за 3.05

Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.26. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.74. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.89.

Форма команд

Команды расположились недалеко друг от друга, а расстояние между ними измеряется всего в 3 очка. «Козенца» существенно поправила свое положение в чемпионате за последние несколько матчей. Команда давно не проигрывала, пытается с каждым туром подниматься выше по таблице. В последних двух матчах «Козенца» добилась двух ничьих против «Читтаделлы» и СПАЛа с одинаковым счетом (1:1).

«Реджине» также есть чем порадовать болельщиков. Команда начала серию без поражений, в последних четырех встречах в рамках Серии B смогла набрать 8 очков. Прогресс команды ощущается, если смотреть на ее последние результаты, коллектив не собирается останавливаться на этих достижениях. В прошлом туре «Реджина» обыграла «Энтеллу» (1:0), а немного ранее на выезде оказалась сильнее «Пескары» (2:0).

Информация для ставок

• «Козенца» проиграла всего два матча из последних десяти в чемпионате

• «Реджина» не проигрывает уже четыре матча подряд

• В четырех из пяти последних встреч между командами была зафиксирована ничья

• Четыре из пяти домашних встреч «Козенцы» были также завершены ничейным результатом

Прогноз

Это будет матч двух равных команд, где исход может решить одна результативная ошибка. Однако мы рискнем предположить, что команды в этом поединке не выявят победителя. Сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.05 можно в букмекерской конторе Мелбет.