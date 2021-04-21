«Кротоне» — «Сампдория». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.04.2021)

В 32-м туре Серии А «Сампдория» сыграет на выезде с «Кротоне». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.
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0 : 1
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Сампдорию» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.00. Победа «Кротоне» оценивается в 3.8, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.75.
Букмекеры предлагают коэффициент 1.66 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.31. Исход «обе забьют» котируется в 1.57.
Форма команд
«Кротоне» практически потерял шансы на сохранение прописки в главном чемпионате Италии. Команда временами показывала неплохой футбол, но не могла довести его до приемлемого результата. В последних двух турах «Кротоне» проиграл «Специи» (2:3) и «Удинезе» (1:2).
«Сампдория» занимает десятую позицию в чемпионате и не имеет четких турнирных задач на конец сезона. Команда не радует руководство клуба и тренерский штаб стабильностью. В прошлом туре «Сампдория» обыграла «Верону» (3:1), а немного ранее уступила на своем поле «Наполи» (0:2).
Информация для ставок
- «Кротоне» проиграл 13 из 15 последних матчей в Серии А
- «Сампдория» выиграла три матча из последних десяти в чемпионате
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Сампдория» выиграла три из четырех последних матчей против «Кротоне»
Прогноз
Гости встречи являются очевидными фаворитами. Рекомендуем сделать ставку на победу «Сампдории» по коэффициенту 2.00 в букмекерской конторе Мелбет.