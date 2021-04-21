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«Кротоне» — «Сампдория». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.04.2021)

вчера, 05:47

В 32-м туре Серии А «Сампдория» сыграет на выезде с «Кротоне». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.563.692.12
Лига Ставок 3.15 3.60 2.24
Фонбет Live! 100.00 8.00 1.08
Мелбет 3.41 3.68 2.14
1XBET 2.28 9.90 1.82
BetBoom 3.15 3.60 2.26

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Сампдорию» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.00. Победа «Кротоне» оценивается в 3.8, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.66 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.31. Исход «обе забьют» котируется в 1.57.

Форма команд

«Кротоне» практически потерял шансы на сохранение прописки в главном чемпионате Италии. Команда временами показывала неплохой футбол, но не могла довести его до приемлемого результата. В последних двух турах «Кротоне» проиграл «Специи» (2:3) и «Удинезе» (1:2).

«Сампдория» занимает десятую позицию в чемпионате и не имеет четких турнирных задач на конец сезона. Команда не радует руководство клуба и тренерский штаб стабильностью. В прошлом туре «Сампдория» обыграла «Верону» (3:1), а немного ранее уступила на своем поле «Наполи» (0:2).

Информация для ставок

  • «Кротоне» проиграл 13 из 15 последних матчей в Серии А
  • «Сампдория» выиграла три матча из последних десяти в чемпионате
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Сампдория» выиграла три из четырех последних матчей против «Кротоне»

Прогноз

Гости встречи являются очевидными фаворитами. Рекомендуем сделать ставку на победу «Сампдории» по коэффициенту 2.00 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.61 1.90 2.00
Лига Ставок 2.29 1.63 1.82 1.99
Мелбет 2.47 1.57
1XBET 3.76 1.30 5.22 1.12 1.86 2.04
BetBoom 3.84 1.29 2.29 1.67 1.80 2.10
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sv_1969
sv_1969
вчера в 06:09
Гости не проиграют
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