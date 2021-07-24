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«Крылья Советов» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (25.07.2021)

вчера, 14:35

Чемпионат России только стартовал, но здесь уже есть поединки, которые обязательны к просмотру. 25 июля запланирован поединок «Крылья Советов» — «Ахмат». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.233.06
Лига Ставок 2.70 3.20 2.80
Фонбет 2.25 3.32 3.40
Мелбет 2.30 3.22 3.68
1XBET 2.30 3.22 3.68
BetBoom 2.23 3.21 3.67

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Крылья Советов». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.47. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.20, а победа гостей в 3.05.

Форма команд

«Крылья Советов» — это абсолютный доминант ФНЛ прошлого сезона. Команда показала невероятный футбол. Недавно клуб приобрел Сергея Пиняева, молодого и талантливого нападающего, который может помочь «Крыльям» обрести реальные крылья. Команда неплохо показала себя в товарищеских матчах, но не обошлось и без поражений.

«Ахмат» провалил прошлый сезон. Команда отвратительно выступала с первого и по последний тур. Тем не менее у руководства клуба большие надежды на грядущий сезон. Команда провела несколько товарищеских матчей, но не смогла добиться результата. Клуб не смог победить ни в одном из четырех поединков — два поражения и две ничьих.

Информация для ставок

  • «Ахмат» не побеждает пять игр кряду
  • «Крылья Советов» выиграли шесть матчей из последних десяти
  • «Ахмат» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что последний гол будет забит с 73-й по 90-ю минуту матча по коэффициенту 1.85.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Уфы» в матче РПЛ с ЦСКА.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.80 1.60 2.44
Лига Ставок 2.28 1.61 1.68 2.16
Мелбет 1.65 2.45
1XBET 1.65 2.45
BetBoom 2.10 1.77 1.62 2.38 1.32 3.58
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Все комментарии
unw4d3gkqauy
unw4d3gkqauy
вчера в 20:47
Крылья Советов (Самара) одержит победу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:39
Надеюсь Крылья не проиграют
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