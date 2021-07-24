«Крылья Советов» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (25.07.2021)

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вчера, 14:35

Чемпионат России только стартовал, но здесь уже есть поединки, которые обязательны к просмотру. 25 июля запланирован поединок «Крылья Советов» — «Ахмат». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Крылья Советов». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.47. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.20, а победа гостей в 3.05.

Форма команд

«Крылья Советов» — это абсолютный доминант ФНЛ прошлого сезона. Команда показала невероятный футбол. Недавно клуб приобрел Сергея Пиняева, молодого и талантливого нападающего, который может помочь «Крыльям» обрести реальные крылья. Команда неплохо показала себя в товарищеских матчах, но не обошлось и без поражений.

«Ахмат» провалил прошлый сезон. Команда отвратительно выступала с первого и по последний тур. Тем не менее у руководства клуба большие надежды на грядущий сезон. Команда провела несколько товарищеских матчей, но не смогла добиться результата. Клуб не смог победить ни в одном из четырех поединков — два поражения и две ничьих.

Информация для ставок

«Ахмат» не побеждает пять игр кряду

«Крылья Советов» выиграли шесть матчей из последних десяти

«Ахмат» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что последний гол будет забит с 73-й по 90-ю минуту матча по коэффициенту 1.85.