«Лестер» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (20.11.2021)

«Лестер» сыграет против «Челси» в рамках 12-го тура Премьер-лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.
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0 : 3
завершен
20 ноября 2021, 15:30
суббота
Ставки букмекеров
Фаворит этого противостояния — «Челси». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа хозяев в 4.35.
Дополнительная ставка на грядущий матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.80.
Форма команд
«Лестер» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе «лис» 15 баллов. Команда выиграла четыре поединка, трижды сыграла вничью и проиграла в четырех матчах. В последних играх у «Лестера» не самые удачные результаты. Команда не смогла обыграть «Лидс», а также проиграла «Арсеналу» и выиграла у «Брентфорда».
«Челси» находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе «синих» 26 баллов. В последних поединках у «Челси» была ничья с «Бернли», а также победы над «Ньюкаслом» и «Норвичем».
Информация для ставок
- «Челси» не проигрывает восемь поединков кряду
- «Лестер» не побеждает три поединка кряду
- У «Челси» пять забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.50. В последнее время и «Челси», и «Лестер» много забивают, поэтому ставка может сыграть. Фаворит игры — гости, сейчас команда Томаса Тухеля находится в отличной форме.