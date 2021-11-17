«Лестер» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (20.11.2021)

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17 ноября 2021, 20:05

«Лестер» сыграет против «Челси» в рамках 12-го тура Премьер-лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этого противостояния — «Челси». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа хозяев в 4.35.

Дополнительная ставка на грядущий матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«Лестер» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе «лис» 15 баллов. Команда выиграла четыре поединка, трижды сыграла вничью и проиграла в четырех матчах. В последних играх у «Лестера» не самые удачные результаты. Команда не смогла обыграть «Лидс», а также проиграла «Арсеналу» и выиграла у «Брентфорда».

«Челси» находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе «синих» 26 баллов. В последних поединках у «Челси» была ничья с «Бернли», а также победы над «Ньюкаслом» и «Норвичем».

Информация для ставок

«Челси» не проигрывает восемь поединков кряду

«Лестер» не побеждает три поединка кряду

У «Челси» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.50. В последнее время и «Челси», и «Лестер» много забивают, поэтому ставка может сыграть. Фаворит игры — гости, сейчас команда Томаса Тухеля находится в отличной форме.