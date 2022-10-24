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ХИК – «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

вчера, 14:29
ХИК

Ставки букмекеров

В данном поединке абсолютное преимущество отдается римлянам. Линия БК Лига Ставок предлагает поставить на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95. Остановить выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 5.2, а поверить в сенсационный успех гостей можно по невероятному коэффициенту 9.1.

Лига Европы 2022/2023
ХИК
Рома
ПроигрышНичьяПроигрышПроигрышНичья
- : -
27 октября 2022, 22:00
четверг
НичьяПроигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle9.234.901.38
Лига Ставок 8.80 5.20 1.35
Мелбет 9.40 5.30 1.39
1XBET 9.40 5.30 1.39

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 3) стоит 2.17. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

ХИК уступил КуПСу (0:1) в последнем туре чемпионата Финляндии, а также (0:2) «Лудогорцу» в минувшем матче Лиги Европы. Положение команды в турнирной таблице не позволяет ей надеяться на продолжение борьбы в плей-офф, так как за четыре поединка был набран лишь один зачетный балл.

«Рома» вчера сразилась на своем поле с «Наполи» и не смогла удержать ничейный результат, пропустив единственный гол почти в самом конце, поражение (0:1). В последнем туре ЛЕ «волки» побывали в гостях у «Бетиса» и расписали ничью (1:1), которая позволяет продолжить борьбу за плей-офф в оставшихся играх.

Информация для ставок

  • ХИК одержал одну победу в последних четырех поединках
  • У «Ромы» три поражения в последних семи играх
  • Четыре последних матча ХИКа закончились результатом ТМ 2.5
  • Четыре из шести последних встречи с участием «Ромы» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Рома» после неудач в последних матчах будет настроена показать максимум и положить три очка в копилку. Верим в спокойную победу гостей и рекомендуем поставить на победу римлян с форой (-1.5) букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.20 1.37 2.11 1.77 1.66 2.30
Лига Ставок 2.16 1.68 1.70 2.12
Мелбет 2.17 1.80
1XBET 2.17 1.80
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:46
Пора бы Роме уже начать выигрывать такие матчи
Гость
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