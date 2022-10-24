ХИК – «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

Ставки букмекеров
В данном поединке абсолютное преимущество отдается римлянам. Линия БК Лига Ставок предлагает поставить на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95. Остановить выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 5.2, а поверить в сенсационный успех гостей можно по невероятному коэффициенту 9.1.
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27 октября 2022, 22:00
четверг
За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 3) стоит 2.17. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.
Форма команд
ХИК уступил КуПСу (0:1) в последнем туре чемпионата Финляндии, а также (0:2) «Лудогорцу» в минувшем матче Лиги Европы. Положение команды в турнирной таблице не позволяет ей надеяться на продолжение борьбы в плей-офф, так как за четыре поединка был набран лишь один зачетный балл.
«Рома» вчера сразилась на своем поле с «Наполи» и не смогла удержать ничейный результат, пропустив единственный гол почти в самом конце, поражение (0:1). В последнем туре ЛЕ «волки» побывали в гостях у «Бетиса» и расписали ничью (1:1), которая позволяет продолжить борьбу за плей-офф в оставшихся играх.
Информация для ставок
- ХИК одержал одну победу в последних четырех поединках
- У «Ромы» три поражения в последних семи играх
- Четыре последних матча ХИКа закончились результатом ТМ 2.5
- Четыре из шести последних встречи с участием «Ромы» завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
«Рома» после неудач в последних матчах будет настроена показать максимум и положить три очка в копилку. Верим в спокойную победу гостей и рекомендуем поставить на победу римлян с форой (-1.5) букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.95.