«РБ Лейпциг» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (28.04.2022)

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27 апреля 2022, 14:28

Ставки букмекеров

Безоговорочный фаворит в данной встрече был определен и предпочтение букмекеры отдали немецкому клубу, поставить на победу которого с форой (-1.5) можно в БК Фонбет по коэффициенту 2. Выбрать победу шотландской команды можно по коэффициенту 9.2. Ничейный исход возможен по коэффициенту 5.2.

Букмекеры также дают коэффициент 1.7 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 2.11 на ТМ 2.5. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«РБ Лейпциг» на стадии четвертьфинала оказался сильнее итальянской «Аталанты», одолев ее с общим счетом (3:1). Неплохо обстоят дела и в национальном чемпионате, где команда располагается на четвертом месте и продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов. В последнем туре был минимально обыгран «Байер» со счетом (1:0).

«Рейнджерс» в 1/4 финала одолел сопротивление «Браги» лишь в дополнительное время. Далее у команды была принципиальная игра в полуфинале кубка страны, где также в дополнительное время был обыгран «Селтик» (2:1), а несколько дней назад состоялась встреча с «Мазервеллом» в рамках чемпионата, где была добыта уверенная победа (3:1).

Информация для ставок

«Лейпциг» выиграл четыре из пяти последних матчей

Беспроигрышная серия «Рейнджерса» насчитывает четыре поединка

Три последних встречи с участием «Рейнджерса» завершились результатом «обе забьют»

«Лейпциг» забивает в семи играх кряду

Прогноз

Нас ждет игра с преимуществом домашнего коллектива, который будет контролировать мяч и создавать опасность у ворот соперника. Немцам нужна только победа и они приложат максимум усилий для ее достижения. Предлагаем поставить на победу «Лейпцига» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.