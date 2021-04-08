«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (10.04.2021)

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вчера, 23:25

«Ливерпуль» 10 апреля 2021 года примет «Астон Виллу». Этот поединок пройдет в рамках 31-го тура АПЛ . После поражения от мадридского «Реала» клубу из Ливерпуля нужно выместить злобу, а «Астон Вилла» идеально для этого подходит. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Ливерпуля» по коэффициенту 1.54. Также можно поставить на победу «Астон Виллы» по коэффициенту 6.30 и на ничейный исход по коэффициенту 4.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» расположился на непривычном для себя седьмом месте. Клуб набрал 49 пунктов. Сейчас английский клуб переживает спад, неудачи есть на всех фронтах, например, не так давно «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в еврокубках. У клуба 14 побед, семь ничьих и девять поражений в этом сезоне АПЛ . Клуб забил 51 мяч и пропустил 36 голов. В последних матчах АПЛ «Ливерпуль» играет неплохо, но у команды были поражения.

«Астон Вилла» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице. В активе у этой команды 44 пункта. В нынешнем сезоне бирмингемский клуб выиграл 13 поединков, пять раз играл вничью и проиграл 11 матчей. У клуба 42 забитых и 31 пропущенный мяч. В последних матчах «Вилла» играет не лучшим образом, команда регулярно теряет очки и может сделать это еще раз, если не даст бой «Ливерпулю».

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл три матча из последних пяти

«Астон Вилла» не выиграла четыре матча из последних пяти

«Ливерпуль» проиграл на своем поле в шести матчах из 15

Прогноз