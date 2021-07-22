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«Локомотив» — «Арсенал». Прогноз на матч Премьер-Лиги России (24.07.2021)

вчера, 23:30

24 июля 2021 года состоится первый тур чемпионата России по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.935.52
Лига Ставок 1.70 3.85 5.20
Фонбет 1.67 3.75 5.60
Мелбет 1.73 3.78 5.80
BetBoom 1.70 3.83 5.49

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Локомотив». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.70, а победа гостей в 5.50.

Форма команд

«Локомотив» провалил предсезонку. Команда проиграла Суперкубок России «Зениту» со счетом 0:3. Также «Локо» плохо проявил себя в товарищеских поединках. Клуб несколько раз проигрывал. Самое обидное поражение было от «Зенита», остальные матчи — это второй состав и эксперименты со схемами. Марко Николич присматривается к игрокам и хочет доказать, что успех в прошлом сезоне был лишь началом чего-то нового и интересного в проекте «Локомотива».

«Арсенал» был очень плох в предсезонке. Команда проигрывала практически всем подряд. Единственная победа была над «Карабахом», этот поединок завершился со счетом 1:0. В остальном «Арсенал» ужасно выглядит, команда находится в плохой форме. Клуб пропускает в каждом матче и аномально мало забивает. В игре против нынешнего «Локо» у клуба очень мало шансов, особенно учитывая, что на матч практически не пустят болельщиков для поддержки.

Информация для ставок

● «Арсенал» выиграл всего три матча из последних десяти
● «Локомотив» выиграл пять поединков из последних десяти
● «Арсенал» пропускал в семи матчах из последних десяти

Прогноз

Актуальная ставка на грядущий поединок — только одна команда забьет по коэффициенту 2.08.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.65 1.72 2.21
Лига Ставок 2.14 1.69 1.63 2.25
Мелбет 1.75 2.26
BetBoom 2.36 1.62 1.73 2.17 1.38 3.16
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