«Локомотив» — «Арсенал». Прогноз на матч Премьер-Лиги России (24.07.2021)

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вчера, 23:30

24 июля 2021 года состоится первый тур чемпионата России по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Локомотив». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.70, а победа гостей в 5.50.

Форма команд

«Локомотив» провалил предсезонку. Команда проиграла Суперкубок России «Зениту» со счетом 0:3. Также «Локо» плохо проявил себя в товарищеских поединках. Клуб несколько раз проигрывал. Самое обидное поражение было от «Зенита», остальные матчи — это второй состав и эксперименты со схемами. Марко Николич присматривается к игрокам и хочет доказать, что успех в прошлом сезоне был лишь началом чего-то нового и интересного в проекте «Локомотива».

«Арсенал» был очень плох в предсезонке. Команда проигрывала практически всем подряд. Единственная победа была над «Карабахом», этот поединок завершился со счетом 1:0. В остальном «Арсенал» ужасно выглядит, команда находится в плохой форме. Клуб пропускает в каждом матче и аномально мало забивает. В игре против нынешнего «Локо» у клуба очень мало шансов, особенно учитывая, что на матч практически не пустят болельщиков для поддержки.

Информация для ставок

● «Арсенал» выиграл всего три матча из последних десяти

● «Локомотив» выиграл пять поединков из последних десяти

● «Арсенал» пропускал в семи матчах из последних десяти

Прогноз

Актуальная ставка на грядущий поединок — только одна команда забьет по коэффициенту 2.08.