«Маккаби» Хайфа — «Кайрат». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (07.07.2021)

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вчера, 17:17

7 июля 2021 года «Маккаби» попробует дать бой «Кайрату» в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов. Эти команды неплохо показывают себя в своих национальных чемпионатах, но смогут ли они держать такой же уровень в еврокубковых поединках — большой вопрос. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Маккаби». Поставить на хозяев можно по коэффициенту 1.82. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.55, а победа гостей идёт по коэффициенту 4.50.

Форма команд

«Маккаби» находится на второй строчке в турнирной таблице. У клуба в активе 75 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 21 поединок, 12 раз играла вничью и проиграла три матча. У клуба в активе 63 забитых и 33 пропущенных. В последних матчах «Маккаби» играет неплохо, команда находится в хорошей форме и может дать бой любому сопернику. «Маккаби» очень важно одолеть такого соперника, как «Кайрат», это позволит клубу пробиться дальше и, возможно, выступать в ЛЧ .

«Кайрат», за который выступает бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав, находится на третьей строчке. У клуба в активе 37 очков. Команда выиграла десять поединков, семь раз играла вничью и проиграла в двух матчах. В активе у этого клуба 43 забитых и 16 пропущенных. В последних матчах «Кайрат» выглядит очень хорошо. Команда из Казахстана знает, как привлечь болельщиков, она показывает хорошую игру и мечтает о попадании в ЛЧ , но для этого нужно одолеть крепкий «Маккаби». Вполне возможно, что именно «Кайрат» сможет завоевать заветную путевку в главный еврокубковый турнир.

Информация для ставок

«Маккаби» не проигрывает семь игр кряду

«Кайрат» не проигрывает восемь матчей подряд

«Маккаби» забил 11 голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на проход «Маккаби» дальше по коэффициенту 1.62.