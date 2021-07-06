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«Маккаби» Хайфа — «Кайрат». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (07.07.2021)

вчера, 17:17

7 июля 2021 года «Маккаби» попробует дать бой «Кайрату» в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов. Эти команды неплохо показывают себя в своих национальных чемпионатах, но смогут ли они держать такой же уровень в еврокубковых поединках — большой вопрос. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущее противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.783.674.57
Лига Ставок 1.75 3.80 4.50
Фонбет 1.75 3.80 4.70
Мелбет 1.70 3.70 4.46
1XBET 1.70 3.70 4.46
BetBoom 1.76 3.70 4.61

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Маккаби». Поставить на хозяев можно по коэффициенту 1.82. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.55, а победа гостей идёт по коэффициенту 4.50.

Форма команд

«Маккаби» находится на второй строчке в турнирной таблице. У клуба в активе 75 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 21 поединок, 12 раз играла вничью и проиграла три матча. У клуба в активе 63 забитых и 33 пропущенных. В последних матчах «Маккаби» играет неплохо, команда находится в хорошей форме и может дать бой любому сопернику. «Маккаби» очень важно одолеть такого соперника, как «Кайрат», это позволит клубу пробиться дальше и, возможно, выступать в ЛЧ.

«Кайрат», за который выступает бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав, находится на третьей строчке. У клуба в активе 37 очков. Команда выиграла десять поединков, семь раз играла вничью и проиграла в двух матчах. В активе у этого клуба 43 забитых и 16 пропущенных. В последних матчах «Кайрат» выглядит очень хорошо. Команда из Казахстана знает, как привлечь болельщиков, она показывает хорошую игру и мечтает о попадании в ЛЧ, но для этого нужно одолеть крепкий «Маккаби». Вполне возможно, что именно «Кайрат» сможет завоевать заветную путевку в главный еврокубковый турнир.

Информация для ставок

  • «Маккаби» не проигрывает семь игр кряду
  • «Кайрат» не проигрывает восемь матчей подряд
  • «Маккаби» забил 11 голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на проход «Маккаби» дальше по коэффициенту 1.62.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.80 1.58 2.37
Лига Ставок 2.90 1.38 1.95 1.80 1.55 2.36
Мелбет 2.01 1.83
1XBET 2.01 1.83
BetBoom 2.92 1.40 1.96 1.84 1.55 2.44
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 18:45
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Кайрат (Алматы)
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