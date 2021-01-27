«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (27.01.2021)

27 января «Манчестер Юнайтед» принимает на своем стадионе «Шеффилд Юнайтед». В этом поединке встречаются первая и последняя команда турнирной таблицы. Однако это не значит, что у хозяев поля не будет проблем. «Шеффилд» вполне может показать зубы и преподнести сюрприз. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на поединок.
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1 : 2
завершен
27 января 2021, 23:15
среда
Ставки букмекеров
Букмекеры БК Мелбет считают, что победителем этого противостояния окажется «Манчестер Юнайтед». На команду из Манчестера можно сделать ставку с коэффициентом 1.28. Также можно поставить на то, что любая из команд победит с разницей в 2 мяча за коэффициент 3.84.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» очень хорош в нынешнем сезоне. Команда Оле-Гуннара Сульшера мчится к чемпионству и находится на первой строчке в таблице с 40 баллами в активе. Свой последний матч «Манчестер Юнайтед» провел 24 января и выиграл со счетом 3:2, выбив «Ливерпуль» из Кубка Англии. Лучшим игроком команды является португалец Бруну Фернандеш, который отметился в этом сезоне 11 забитыми мячами.
«Шеффилд Юнайтед» находится на 20-й строчке в таблице и имеет в активе всего пять баллов. Если в прошлом сезоне клуб показывал неплохую игру, то в этом сезоне всё очень плохо. У команды в нынешнем сезоне АПЛ всего одна победа и три ничьих. «Шеффилд» — одна из худших команд АПЛ по многим показателям, но клуб может продемонстрировать рвение зацепиться хотя бы за одно очко, расслабляться точно не стоит.
Информация для ставок
- «Шеффилд» одна из худших команд АПЛ по разнице мячей (-22)
- «Шеффилд» выиграл три из пяти последних матчей, команда добывала победы в основном в Кубке Англии
- «Манчестер Юнайтед» не проигрывает пять матчей кряду
Прогноз
«Манчестер Юнайтед» является однозначным фаворитом данного противостояния. У «Шеффилда» очень мало шансов, но бывает в игре МЮ такой период, когда средние команды могут обыграть «красных дьяволов». Букмекеры рекомендуют поставить на то, что «Манчестер Юнайтед» забьет гол после 76-й минуты с коэффициентом 1.89.