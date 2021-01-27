«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (27.01.2021)

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27 января 2021, 00:17

27 января «Манчестер Юнайтед» принимает на своем стадионе «Шеффилд Юнайтед». В этом поединке встречаются первая и последняя команда турнирной таблицы. Однако это не значит, что у хозяев поля не будет проблем. «Шеффилд» вполне может показать зубы и преподнести сюрприз. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Мелбет считают, что победителем этого противостояния окажется «Манчестер Юнайтед». На команду из Манчестера можно сделать ставку с коэффициентом 1.28. Также можно поставить на то, что любая из команд победит с разницей в 2 мяча за коэффициент 3.84.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» очень хорош в нынешнем сезоне. Команда Оле-Гуннара Сульшера мчится к чемпионству и находится на первой строчке в таблице с 40 баллами в активе. Свой последний матч «Манчестер Юнайтед» провел 24 января и выиграл со счетом 3:2, выбив «Ливерпуль» из Кубка Англии. Лучшим игроком команды является португалец Бруну Фернандеш, который отметился в этом сезоне 11 забитыми мячами.

«Шеффилд Юнайтед» находится на 20-й строчке в таблице и имеет в активе всего пять баллов. Если в прошлом сезоне клуб показывал неплохую игру, то в этом сезоне всё очень плохо. У команды в нынешнем сезоне АПЛ всего одна победа и три ничьих. «Шеффилд» — одна из худших команд АПЛ по многим показателям, но клуб может продемонстрировать рвение зацепиться хотя бы за одно очко, расслабляться точно не стоит.

Информация для ставок

«Шеффилд» одна из худших команд АПЛ по разнице мячей (-22)

по разнице мячей (-22) «Шеффилд» выиграл три из пяти последних матчей, команда добывала победы в основном в Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает пять матчей кряду

Прогноз