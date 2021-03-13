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«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз на матч Премьер-Лиги (14.03.2021)

вчера, 11:31

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Вест Хэма» в рамках 28-го тура английской Премьер-Лиги.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Лига ставок 1.84 1.97

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Манчестер Юнайтед», поэтому рекомендуют сделать ставку на победу этой команды с коэффициентом 1.87. Также можно поставить на ничейный исход за 3.60, а на победу «Вест Хэма» за 4.50.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» здорово начал прошлый сезон и имел все шансы на то, чтобы идти с отрывом на первом месте. В середине сезона клуб начал сдавать и играть хуже, это привело к тому, что сейчас «Юнайтед» на второй строчке с 54 баллами в активе. Клуб выиграл 15 поединков, девять раз играл вничью и проиграл четыре матча. Команда забила 55 голов и пропустила 32 мяча.

«Вест Хэм» удивляет в этом сезоне. Клуб расположился на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 48 пунктов. Лондонский клуб выиграл 14 поединков, шесть раз играл вничью и проиграл семь матчей. «Молотобойцы» забили 42 гола и пропустили 31 мяч. В последних матчах у лондонцев были проблемы, но клуб старается набирать очки в поединках против слабых соперников.

Информация для ставок

● За последние десять игр «Манчестер Юнайтед» проиграл в АПЛ только один раз
● «Вест Хэм» не проигрывал в четырех матчах из последних пяти
● У «Манчестер Юнайтед» два пропущенных мяча в последних пяти играх

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставкам на то, что победит «Манчестер Юнайтед» и будет ТБ 2.5 с коэффициентом 2.85. Также можно поставить на гол с 31 по 45 минуту с коэффициентом 2.65.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Лестер» — «Шеффилд».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Лига ставок 1.84 1.97
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 14:03
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Вест Хэм»
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