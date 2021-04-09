«Мариуполь» — «Шахтёр». Прогноз на матч чемпионата Украины (10.04.2021)

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вчера, 05:37

В 21-м туре УПЛ «Шахтёр» примет «Мариуполь», являясь номинальным гостем встречи. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Шахтёр» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу «горняков» можно по коэффициенту 1.09. Ничейный исход оценивается в 10. Также можно сделать ставку на победу «Мариуполя» по коэффициенту 27.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.75 на ТБ 3. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.07. Исход «обе забьют» котируется в 3.2.

Форма команд

«Мариуполь» в прошлом матче прервал свою безвыигрышную серию, но по-прежнему занимает только девятое место в таблице. В последнем матче «Мариуполь» обыграл «Ингулец» (4:3), а туром ранее сыграл вничью с «Минаем» (0:0).

«Шахтёр» проигрывает семь очков киевскому «Динамо», и догнать лидера чемпионата дончанам будет очень сложно. Клубу необходимо брать три очка в матче с «Мариуполем», чтобы сохранить теоретические шансы на чемпионство. В прошлом туре «Шахтёр» обыграл «Ворсклу» (2:0), а до этого уступил «Львову» (2:3).

Информация для ставок

«Мариуполь» выиграл один из последних девяти матчей в чемпионате

«Шахтер» выиграл пять из последних десяти матчей во всех турнирах

«Шахтер» выиграл 18 из последних 20 матчей против «Мариуполя»

Четыре из пяти последних матчей «Шахтёра» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Шахтёр» выглядит абсолютным фаворитом в этом матче. Вероятнее всего, подопечные Луиша Каштру смогут одержать уверенную победу в этой встрече. Сделать ставку на победу «Шахтёра» в обоих таймах можно по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Мелбет.