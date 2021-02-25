«Милан» — «Црвена Звезда»: прогноз на матч Лиги Европы (25.02.2021)

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сегодня, 10:45

«Милан» сыграет против «Црвены Звезды» в рамках очередного матча плей-офф Лиги Европы.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет верят в победу «Милана»с коэффициентом 1.42. Ничейный исход оценивают в 4.95, а победу «Црвены Звезды» в 7.30. Также букмекеры считают, что итальянцы пройдут дальше с коэффициентом 1.13.

Форма команд

«Милан» хорошо начал итальянскую Серию А, клуб длительный период времени находился на первой строчке, но в последних матчах растерял форму и очки. Команда находится на второй строчке в таблице и имеет в активе 49 пунктов. «Милан» забил 45 мячей и пропустил 28 голов. В нынешнем сезоне «россонери» выиграли 15 матчей, а также по четыре раза сыграли вничью и проиграли. Последние матчи «Милана» нельзя назвать удачными, клуб сбился с пути и не может найти себя.

«Црвена Звезда» — лидер сербского первенства. Клуб занимает первую строчку и имеет в активе 62 очка. В нынешнем сезоне «Црвена Звезда» забила 57 мячей и пропустила девять голов. У команды 20 побед и две ничьих, при этом в графе поражения до сих пор цифра 0. Нынешняя форма сербов — великолепна, но не стоит забывать, что это чемпионат Сербии по футболу.

Информация для ставок

● «Црвена Звезда» забивала и побеждала в каждом из последних пяти матчей

● «Милан» проиграл в трех из последних пяти матчей в Серии А

● У «Милана» девять пропущенных голов в последних пяти встречах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «обе забьют» с коэффициентом 1.87. Также можно поставить на то, что только «Милан» забьет в первом тайме с коэффициентом 2.13.

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