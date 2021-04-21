«Милан» — «Сассуоло». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.04.2021)

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вчера, 06:23

В 32-м туре Серии А «Милан» примет на своем поле «Сассуоло». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Милан» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.55. Победа «Сассуоло» оценивается в 5.9, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.81 на ТБ 3. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.07. Исход «обе забьют» котируется в 1.59.

Форма команд

«Сассуоло» занимает восьмое место в чемпионате и после неудачного отрезка вновь начал побеждать. Команда находится на большом расстоянии от зоны еврокубков. В последних двух турах «Сассуоло» обыграл «Беневенто» на выезде (0:1) и на своем поле одолел «Фиорентину» (3:1).

«Милан» отстаёт от лидирующего в чемпионате «Интера» на 9 очков, но имеет все шансы на серебряные медали. В последних матчах «россонери» снова набрали форму и стабильно зарабатывают очки. В прошлом туре «Милан» обыграл «Дженоа» (2:1), а до этого оказался сильнее «Пармы» (3:1).

Информация для ставок

«Милан» не проигрывает четыре матча, а «Сассуоло» — только два матча подряд в Серии А.

«Милан» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Сассуоло»

«Милан» выиграл один из последних семи поединков на своем поле во всех турнирах

«Сассуоло» забивал в 13 из 15 последних гостевых матчей в чемпионате

Прогноз

«Милан» продолжает удерживать второе место в Серии А, однако отрыв от преследователей очень небольшой. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой -1 по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Мелбет.