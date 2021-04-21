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«Милан» — «Сассуоло». Прогноз на матч чемпионата Италии (21.04.2021)

вчера, 06:23

В 32-м туре Серии А «Милан» примет на своем поле «Сассуоло». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.704.105.18
Лига Ставок 1.90 3.80 3.95
Фонбет Live! 43.00 6.10 1.15
Мелбет 1.97 3.84 4.02
1XBET 1.48 8.30 3.28
BetBoom 1.93 3.76 3.96

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Милан» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.55. Победа «Сассуоло» оценивается в 5.9, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.81 на ТБ 3. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.07. Исход «обе забьют» котируется в 1.59.

Форма команд

«Сассуоло» занимает восьмое место в чемпионате и после неудачного отрезка вновь начал побеждать. Команда находится на большом расстоянии от зоны еврокубков. В последних двух турах «Сассуоло» обыграл «Беневенто» на выезде (0:1) и на своем поле одолел «Фиорентину» (3:1).

«Милан» отстаёт от лидирующего в чемпионате «Интера» на 9 очков, но имеет все шансы на серебряные медали. В последних матчах «россонери» снова набрали форму и стабильно зарабатывают очки. В прошлом туре «Милан» обыграл «Дженоа» (2:1), а до этого оказался сильнее «Пармы» (3:1).

Информация для ставок

  • «Милан» не проигрывает четыре матча, а «Сассуоло» — только два матча подряд в Серии А.
  • «Милан» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Сассуоло»
  • «Милан» выиграл один из последних семи поединков на своем поле во всех турнирах
  • «Сассуоло» забивал в 13 из 15 последних гостевых матчей в чемпионате

Прогноз

«Милан» продолжает удерживать второе место в Серии А, однако отрыв от преследователей очень небольшой. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой -1 по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.55 2.04 1.87
Лига Ставок 2.26 1.65 1.79 2.04
Мелбет 2.37 1.69
1XBET 4.14 1.19 1.49 2.45 1.99 1.79
BetBoom 3.84 1.29 2.32 1.66 1.82 2.06
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