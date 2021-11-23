«Минай» — «Колос». Прогноз на матч УПЛ (24.11.2021)

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23 ноября 2021, 00:02

«Колос» отправится в гости к «Минаю». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явного фаворита в этой встрече нет. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.5. Ничью предлагают по коэффициенту 3.14.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 2.05. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 1.79. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Минай» продолжает занимать 15-ю строчку в турнирной таблице и находиться в зоне вылета. Команда Игоря Леонова ярко провела два крайних тура и сумела расписать голевые ничьи с «Ингульцом» и «Львовом» с одинаковым счетом 2:2.

«Колос» в прошлом туре добыл важнейшую выездную победу над «Десной» (1:0) и смог немного отдалиться от зоны вылета. Команда все еще не имеет полноценного главного тренера, ее организация игры оставляет желать лучшего, но поединок с аутсайдером чемпионата — это отличная возможность укрепить свои позиции и подняться вверх по таблице.

Информация для ставок

«Минай» четыре раза сыграл вничью в последних шести поединках

Пять из шести крайних матчей с участием «Колоса» завершились ТМ 2.5

Две минувших очных встречи завершились ничейным результатом

В шести из семи последних игр «Минай» пропускает минимум два мяча

Прогноз

Нас ожидает боевая игра, где обе команды будут иметь шансы на победу. Класс футболистов выше у гостей, но домашний коллектив будет стараться цепляться за очки, как делал это в последних турах. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.14.