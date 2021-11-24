«Монако» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Лиги Европы УЕФА (25.11.2021)

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24 ноября 2021, 18:19

«Монако» примет «Реал Сосьедад» в рамках пятого тура Лиги Европы УЕФА . Этот поединок состоится 25 ноября 2021 года. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», может решить судьбу этих команд. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры отметили «Монако». Поставить на победу французов можно по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Сосьедада» в 2.80.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Монако», как и его соперник, выступает в группе В. Команда набрала восемь пунктов. В активе французов — две победы, две ничьих и ни одного поражения. Коллектив забил четыре гола и пропустил два мяча. В последних матчах французы не впечатляют, хотя их результаты очень даже хорошие. «Монако» обыграл в первой встрече ПСВ , а затем сыграл вничью с нидерландским клубом, также была ничья с «Реалом Сосьедад».

«Реал Сосьедад» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе команды — шесть пунктов. Испанский коллектив выиграл один матч, трижды играл вничью и ни разу не проиграл. У «Сосьедада» пять забитых и четыре пропущенных мяча. В последних матчах испанцы обыграли, а также сыграли вничью со «Штурмом» и не проиграли «Монако» в очной встрече.

Информация для ставок

«Монако» не проигрывает четыре поединка кряду

«Реал Сосьедад» не проигрывает 17 игр кряду

У «Монако» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют и „Реал Сосьедад“ не проиграет» по коэффициенту 2.60. Испанцы не проигрывают на протяжении 17 поединков кряду, команда совершенно точно не собирается сдаваться просто так и будет сражаться за три очка.