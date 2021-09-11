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«Монпелье» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (12.09.21)

11 сентября 2021, 22:48

В очередном туре чемпионата Франции состоится очная встреча между «Монпелье» и «Сент-Этьеном». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на игру, которая пройдет 12 сентября 2021 года.

Франция. Лига 1 2021/2022
Монпелье
Сент-Этьен
2 : 0
завершен
12 сентября 2021, 14:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.623.652.74
Фонбет 2.55 3.55 2.65
Мелбет 2.36 3.69 2.98
1XBET 2.52 3.76 2.84
BetBoom 2.46 3.78 2.64

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет опубликовала такие ставки на этот матч: победа «Монпелье» идет по коэффициенту 2.65, ничья – по коэффициенту 3.58, а победа «Сент-Этьена» — по коэффициенту 2.71. Как видим, фаворита в данной встрече эксперты не определили. Аналитики БК также считают, что команды закончат игру с результативным счетом. Вариант ставки ТБ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.81, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Футболистам «Монпелье» удалось набрать четыре очка в четырех стартовых турах Лиги 1. «Паладины» занесли себе в актив ничейный матч с «Реймсом» (3:3), а также домашнюю победу над «Лорьяном» (3:1). Менее успешно «Монпелье» провел встречи против «Марселя» (2:3) и «Лилля» (1:2), в которых команда проиграла несмотря на забитые голы.

У «Сент-Этьена» три очка и текущее 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В трех первых поединках сезона «зелено-белые» разошлись миром с «Лорьяном» (1:1), «Лансом» (2:2) и «Лиллем» (1:1). В предыдущем поединке Лиги 1 «Сент-Этьен» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв в гостях «Марселю» (1:3).

Информация для ставок

  • «Монпелье» не проигрывал в 3 из 4 прошлых матчей с «Сент-Этьеном»
  • В 3 из 4 последних очных встреч команд сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Сент-Этьен» не побежал в 6 последних матчах чемпионата Франции

Прогноз

Поставить на победу «Монпелье» с нулевой форой букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.92. Хозяева в этом сезоне проигрывали только достойным соперникам, которым они также навязывали борьбу. «Сент-Этьен» же стабильно проваливается в защите и давно не побеждает в Лиге 1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.76 1.68 2.30
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 2.17 1.77
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STVA 1
STVA 1
11 сентября в 22:57
Возможна ничья
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