«НАК Бреда» — «Хельмонд». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (12.03.2021)

1615419670

сегодня, 02:41

«Бреда» сыграет против «Хельмонда» в рамках 28-го тура Эрстедивизие. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

«Бреда» является явным фаворитом этого поединка, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.40. Ставка на ничейный исход представлена коэффициентом 4.70. Победа «Хельмонда» оценивается в 6.80.

Форма команд

«Бреда» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. Этот клуб имеет в активе 56 очков и имеет все шансы попасть в высшую лигу Нидерландов. «Бреда» выиграла 17 поединков, 5 раз сыграла вничью и проиграла в 5 матчах. В активе у «Бреды» 54 забитых и 25 пропущенных мячей. У команды есть все шансы продлить победную серию.

«Хельмонд» находится на 12-й строчке в таблице. Клуб набрал 30 баллов. В нынешнем сезоне у команды 7 побед, 9 ничьих и 11 поражений. Клуб забил 36 голов и пропустил 48 мячей. Последнее время «Хельмонд» выглядит очень плохо и теряет много очков.

Информация для ставок

«Хельмонд» выиграл один матч из последних пяти

«Бреда» победила в пяти последних матчах

У «Хельмонда» 14 пропущенных мячей после пяти игр

Прогноз

Рекомендуется сделать ставку на гол с 16 по 30 минуту с коэффициентом 2.38. Также можно поставить на точное количество голов в этом матче — три, по коэффициенту 3.70.