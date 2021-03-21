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«Нант» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (21.03.2021)

21 марта 2021, 11:34

30-й тур чемпионата Франции подарит нам интересное зрелище – соперничество «Нанта» и «Лорьяна». Ставки на данное сражение можно сделать, воспользовавшись услугами БК Мелбет.

Франция. Лига 1 2020/2021
Нант
Лорьян
1 : 1
завершен
21 марта 2021, 17:00
воскресенье
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.393.223.42
Лига Ставок 2.37 3.05 3.45
Фонбет Live! 10.00 1.18 9.50
Мелбет 2.29 3.22 3.53
Pin-Up.ru 2.35 3.20 3.50
BetBoom 2.28 3.11 3.46

Ставки букмекеров

Аналитики полагают, что выше шансы закончить матч с тремя очками у «Нанта». Коэффициент на победу домашнего клуба — 2.3, а гостевого – 3.3. Рискнуть и заиграть ничью можно по коэффициенту 3.2.

Форма команд

По состоянию на 29 сыгранных туров «Нант» пребывает на 18-й позиции в таблице, которая позволяет провести матчи плей-офф за право остаться в элите французского футбола. Но отставание от спасительной 17-й строчки не является критическим – всего 1 балл. Так что в очной встрече с прямым конкурентом «канарейкам» нужна лишь победа. В прошлом туре подвальный «Нант» сотворил сенсацию, обыграв в гостях действующего чемпиона – ПСЖ (2:1). Этот триумф явно поднял настрой футболистов.

У «Лорьяна» огромные кадровые трудности. В лазарете у гостей сразу 9 игроков с травмами разной степени тяжести. Возможно, именно небольшая длина скамейки помешала гостям набрать в крайних двух встречах больше, чем 2 очка. «Лорьян» имеет очень ненадежную оборону – целых 53 пропущенных мяча в 29 турах, почти 2 гола в среднем за игру.

Информация для ставок

  • «Нант» выиграл 5 раз подряд в очных встречах с «Лорьяном»
  • У «Нанта» серия из 11 матчей без побед на своем поле, а у «Лорьяна» 10 — на чужом
  • У «Лорьяна» один из самых высоких тоталов в лиге – в среднем 3 гола за матч

Прогноз

Учитывая проблемы «Лорьяна» с составом, в победу гостей верится с огромным трудом. «Нант» же после виктории в сражении с ПСЖ может на волне положительных эмоций прервать серию из 11 матчей без побед на своем поле. Но рисковать с чистой победой не стоит.

Ставка на игру «Нант» — «Лорьян»: победа хозяев с форой (0) за 1.68. Также можно заиграть тотал больше 2 по приятному коэффициенту 1.74.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Брюгге» — «Антверпен».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.77 1.63 2.42
Лига Ставок 1.93 1.88 1.52 2.55
Мелбет 1.56 2.50
Pin-Up.ru 2.05 1.81 1.58 2.42 1.29 3.70
BetBoom 1.97 1.85 1.54 2.50 1.26 3.88
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
21 марта в 11:35
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Нант»
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