«Нант» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (21.03.2021)

1616315675

21 марта 2021, 11:34

30-й тур чемпионата Франции подарит нам интересное зрелище – соперничество «Нанта» и «Лорьяна». Ставки на данное сражение можно сделать, воспользовавшись услугами БК Мелбет.

Ставки букмекеров

Аналитики полагают, что выше шансы закончить матч с тремя очками у «Нанта». Коэффициент на победу домашнего клуба — 2.3, а гостевого – 3.3. Рискнуть и заиграть ничью можно по коэффициенту 3.2.

Форма команд

По состоянию на 29 сыгранных туров «Нант» пребывает на 18-й позиции в таблице, которая позволяет провести матчи плей-офф за право остаться в элите французского футбола. Но отставание от спасительной 17-й строчки не является критическим – всего 1 балл. Так что в очной встрече с прямым конкурентом «канарейкам» нужна лишь победа. В прошлом туре подвальный «Нант» сотворил сенсацию, обыграв в гостях действующего чемпиона – ПСЖ (2:1). Этот триумф явно поднял настрой футболистов.

У «Лорьяна» огромные кадровые трудности. В лазарете у гостей сразу 9 игроков с травмами разной степени тяжести. Возможно, именно небольшая длина скамейки помешала гостям набрать в крайних двух встречах больше, чем 2 очка. «Лорьян» имеет очень ненадежную оборону – целых 53 пропущенных мяча в 29 турах, почти 2 гола в среднем за игру.

Информация для ставок

«Нант» выиграл 5 раз подряд в очных встречах с «Лорьяном»

У «Нанта» серия из 11 матчей без побед на своем поле, а у «Лорьяна» 10 — на чужом

У «Лорьяна» один из самых высоких тоталов в лиге – в среднем 3 гола за матч

Прогноз

Учитывая проблемы «Лорьяна» с составом, в победу гостей верится с огромным трудом. «Нант» же после виктории в сражении с ПСЖ может на волне положительных эмоций прервать серию из 11 матчей без побед на своем поле. Но рисковать с чистой победой не стоит.

Ставка на игру «Нант» — «Лорьян»: победа хозяев с форой (0) за 1.68. Также можно заиграть тотал больше 2 по приятному коэффициенту 1.74.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Брюгге» — «Антверпен».