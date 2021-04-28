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«Олимпик» — «Заря». Прогноз на матч чемпионата Украины (28.04.2021)

вчера, 14:15

Интересную встречу двух разных по стилю игры команд подарит нам перенесенный матч 10-го тура чемпионата Украины. «Заря» приедет в гости к «Олимпику». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Заря». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.45. Победа «Олимпика» оценивается по коэффициенту 6.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.79 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи. ТМ 2.5 идёт по коэффициенту 2.02. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Заря» неожиданно получила хороший шанс от «Шахтера» побороться за вторую позицию и серебряные медали чемпионата Украины. Луганский клуб играет относительно стабильно, иногда допуская поражения. Ближайшие матчи «Заря» обязана выигрывать, если хочет подняться выше в итоговой турнирной таблице. В прошлой игре «Заря» оказалась сильнее «Олимпика» (2:1), а туром ранее уступила на выезде «Ворскле» (2:4).

«Олимпик» не радует руководство и болельщиков. Команда идет без побед в 2021 году в чемпионате, что сказывается на положении коллектива в таблице. Чтобы сохранить прописку в УПЛ, тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения в игру команды и добиваться результатов в оставшихся матчах. Последние две игры «Олимпик» проиграл Заре» (1:2) и сыграл вничью с «Мариуполем» (1:1).

Информация для ставок

  • «Олимпик» проиграл девять из десяти последних игр, в то время как «Заря» уступила только в трех поединках
  • Четыре из пяти последних встреч «Олимпика» на его поле закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Заря» выиграла последние три поединка против «Олимпика»
  • «Заря» забивала в шести из семи выездных матчей с «Олимпиком»

Прогноз

«Заря» крайне мотивирована на результат, поэтому у донецкой команды шансов будет очень мало. Подопечные Скрипника находятся в хорошей форме, поэтому мы предполагаем, что гости уверенно одержат победу. Сделать ставку на победу «Зари» с форой -1 можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.41 1.91 1.91 1.52 2.55
Лига Ставок 2.55 1.48 1.80 1.94 1.43 2.70
Мелбет 1.86 1.97
1XBET 2.99 1.36 1.19 4.77 1.57 2.31
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 20:55
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Заря (Луганск)
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