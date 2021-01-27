«Падерборн» — «Хольштайн»: прогноз на матч второй Бундеслиги (27.01.2021)

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27 января 2021, 10:59

Интересное противостояние ждет нас в 18-м туре второй Бундеслиги, где «Падерборн» принимает «Хольштайн».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Падерборн». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.41. Победа «Хольштайна» оценивается в 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Хольштайн» расположился на третьем месте турнирной таблицы второй Бундеслиги и показывает довольно симпатичный и качественный футбол. В прошлом туре команда на выезде обыграла «Дармштадт 98» (2:0), а ранее было обидное поражение от «Карлсруэ» (2:3).

«Падерборн» идет на 10-м месте и не преследует особо важных турнирных задач. Команда победила на домашнем стадионе «Вюрцбургер Кикерс» (1:0), а за тур до этого разошлась миром с «Гройтер Фюрт» (1:1). Гости не проигрывают уже три матча подряд.

Информация для ставок

• «Падерборн» забивает семь матчей подряд

• В пяти последних личных встречах команд было забито не менее 4 мячей

• «Хольштайн» не проигрывает уже семь выездных матчей

• В пяти из шести матчей между командами заходила ставка «обе забьют»

Прогноз

Чтобы продолжать борьбу за выход в Бундеслигу, «Хольштайну» необходимо побеждать, однако сомневаемся, что «Падерборн» просто так позволит себя обыграть на родном стадионе. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет, что обе команды отметятся голами. Коэффициент на такой исход составил 1.55.