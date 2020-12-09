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ПАОК – «Гранада». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

вчера, 10:02
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ПАОК и «Гранада» 10 декабря сыграют в шестом туре групповой стадии Лиги Европы. Прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий матч есть в нашем анонсе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.583.432.75
BetCity 2.55 3.40 2.75
Fonbet 2.55 3.40 2.75
Мелбет 2.63 3.52 2.84
Лига ставок 2.55 3.35 2.80

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Бетсити не определяет очевидного фаворита в этой паре, отдавая только минимальное предпочтение хозяевам поля. Сделать ставку на победу ПАОК можно с коэффициентом 2.46, а ставки на успех «Гранады» принимаются с котировкой 3.05. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.54.

Котировки БК склоняются к тому, что матч в Греции будет результативным. Ставки на ТМ(2,5) можно сделать с коэффициентом 2.04, ТБ(2,5) идет за 1.87.

Форма команд

В прошлом туре Лиги Европы ПАОК потерпел второе поражение подряд. Команда уступила в гостях «Омонии» (1:2), а перед этим не набрала очков на выезде против ПСВ (3:4). Таким образом, у греческого клуба не осталось шансов квалифицироваться в раунд плей-офф. В чемпионате Греции ПАОК отметился домашней победой над «Астерасом» (2:0).

«Гранада» уже гарантировала себе выход в 1/16 финала Лиги Европы. Сейчас испанский коллектив базируется на первом месте в группе, опережая ПСВ на один зачетный пункт. В прошлом туре «насриды» уступили голландскому сопернику на своем поле (0:1). В чемпионате Испании «Гранада» спасла ничью в домашнем противостоянии с «Уэской» (3:3).

Информация для ставок

  • В 3 прошлых матчах ПАОКа в Лиге Европы прошла ставка на ТБ(2,5)
  • ПАОК выиграл семь из десяти последних поединков на своем поле
  • «Гранада» выиграла в трех из пяти прошлых матчей на чужом стадионе
  • В первой очной встрече команд была зафиксирована ничья 0:0

Прогноз

ПАОК, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, попытается хлопнуть дверью, сыграв в открытый и атакующий футбол. Свободными зонами в обороне хозяев должна пользоваться «Гранада», которой нужна победа для сохранения первой позиции в группе.

Предлагаем взять ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.87 по линии букмекерской конторы Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.583.432.75
BetCity 2.55 3.40 2.75
Fonbet 2.55 3.40 2.75
Мелбет 2.63 3.52 2.84
Лига ставок 2.55 3.35 2.80
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:05
Буду топить за Паок
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