ПАОК – «Гранада». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

1607497339

вчера, 10:02

ПАОК и «Гранада» 10 декабря сыграют в шестом туре групповой стадии Лиги Европы. Прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий матч есть в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Бетсити не определяет очевидного фаворита в этой паре, отдавая только минимальное предпочтение хозяевам поля. Сделать ставку на победу ПАОК можно с коэффициентом 2.46, а ставки на успех «Гранады» принимаются с котировкой 3.05. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.54.

Котировки БК склоняются к тому, что матч в Греции будет результативным. Ставки на ТМ(2,5) можно сделать с коэффициентом 2.04, ТБ (2,5) идет за 1.87.

Форма команд

В прошлом туре Лиги Европы ПАОК потерпел второе поражение подряд. Команда уступила в гостях «Омонии» (1:2), а перед этим не набрала очков на выезде против ПСВ (3:4). Таким образом, у греческого клуба не осталось шансов квалифицироваться в раунд плей-офф. В чемпионате Греции ПАОК отметился домашней победой над «Астерасом» (2:0).

«Гранада» уже гарантировала себе выход в 1/16 финала Лиги Европы. Сейчас испанский коллектив базируется на первом месте в группе, опережая ПСВ на один зачетный пункт. В прошлом туре «насриды» уступили голландскому сопернику на своем поле (0:1). В чемпионате Испании «Гранада» спасла ничью в домашнем противостоянии с «Уэской» (3:3).

Информация для ставок

В 3 прошлых матчах ПАОКа в Лиге Европы прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) ПАОК выиграл семь из десяти последних поединков на своем поле

выиграл семь из десяти последних поединков на своем поле «Гранада» выиграла в трех из пяти прошлых матчей на чужом стадионе

В первой очной встрече команд была зафиксирована ничья 0:0

Прогноз

ПАОК , несмотря на отсутствие турнирной мотивации, попытается хлопнуть дверью, сыграв в открытый и атакующий футбол. Свободными зонами в обороне хозяев должна пользоваться «Гранада», которой нужна победа для сохранения первой позиции в группе.