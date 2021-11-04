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ПАОК — «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги конференций (04.11.2021)

04 ноября 2021, 17:28

Четвертый тур третьего по силе евротурнира продолжается, в очередном поединке нас ждет противостояние ПАОКа и «Копенгагена». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
ПАОК
Копенгаген
1 : 2
завершен
04 ноября 2021, 23:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.173.453.40
Мелбет 2.06 3.61 3.71
1XBET 2.09 3.54 3.40

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не смогли отдать явного предпочтения одной из команд. Поставить на победу ПАОКа можно по коэффициенту 2.3 в БК Мелбет. Остановить свой выбор на победе гостей можно по коэффициенту 2.9. На ничью дается коэффициент 3.4.

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.95, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

ПАОК сумел в первом матче навязать свой футбол датчанам на выезде и обыграть их со счетом 2:1. Теперь предстоит доказать свою силу и в домашнем поединке. После Лиги конференций коллектив провел две игры в чемпионате Греции, где сначала уступил на выезде «Олимпиакосу» (1:2), а затем переиграл дома «Аполлон Смирнис» (4:1).

«Копенгаген» сразу после поражения в ЛК уступил и в национальном чемпионате, на выезде «Брондбю» (1:2). Далее последовала домашняя игра с «Вайле», там коллектив проблем не имел, спокойно разобравшись с соперником со счетом 3:0.

Информация для ставок

  • ПАОК потерпел всего одно поражение в последних 10 встречах
  • У «Копенгагена» всего три победы в крайних девяти играх
  • Шесть минувших поединков с участием ПАОКа и шесть из семи «Копенгагена» завершились результатом «обе забьют»
  • Пять из семи последних домашних матчей ПАОКа завершились ТМ 2.5

Прогноз

В данном поединке нас ждет игра двух команд, которые любят атаковать и забивать голы. Ожидаем большое количество опасных моментов и вполне можем рассчитывать на обмен голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.45 1.91 1.93 1.50 2.62
Мелбет 1.97 1.93
1XBET 3.80 1.28
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Все комментарии
Gahi
Gahi
04 ноября в 19:29
В этом матче обе команды забьют. Удачи
wncbf6agn8xv
wncbf6agn8xv
04 ноября в 17:34
Футбольный клуб ПАОК (Салоники) выиграет матч.
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