ПАОК — «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги конференций (04.11.2021)

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04 ноября 2021, 17:28

Четвертый тур третьего по силе евротурнира продолжается, в очередном поединке нас ждет противостояние ПАОКа и «Копенгагена». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не смогли отдать явного предпочтения одной из команд. Поставить на победу ПАОКа можно по коэффициенту 2.3 в БК Мелбет. Остановить свой выбор на победе гостей можно по коэффициенту 2.9. На ничью дается коэффициент 3.4.

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.95, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

ПАОК сумел в первом матче навязать свой футбол датчанам на выезде и обыграть их со счетом 2:1. Теперь предстоит доказать свою силу и в домашнем поединке. После Лиги конференций коллектив провел две игры в чемпионате Греции, где сначала уступил на выезде «Олимпиакосу» (1:2), а затем переиграл дома «Аполлон Смирнис» (4:1).

«Копенгаген» сразу после поражения в ЛК уступил и в национальном чемпионате, на выезде «Брондбю» (1:2). Далее последовала домашняя игра с «Вайле», там коллектив проблем не имел, спокойно разобравшись с соперником со счетом 3:0.

Информация для ставок

ПАОК потерпел всего одно поражение в последних 10 встречах

потерпел всего одно поражение в последних 10 встречах У «Копенгагена» всего три победы в крайних девяти играх

Шесть минувших поединков с участием ПАОКа и шесть из семи «Копенгагена» завершились результатом «обе забьют»

Пять из семи последних домашних матчей ПАОКа завершились ТМ 2.5

Прогноз

В данном поединке нас ждет игра двух команд, которые любят атаковать и забивать голы. Ожидаем большое количество опасных моментов и вполне можем рассчитывать на обмен голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Мелбет.