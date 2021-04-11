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ПСЖ — «Бавария». Прогноз на матч Лиги чемпионов (13.04.2021)

вчера, 22:27

ПСЖ примет «Баварию» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.064.112.18
Лига Ставок 3.00 4.00 2.18
Фонбет 3.05 4.10 2.20
Мелбет 3.10 4.10 2.23
BetBoom 3.05 4.06 2.18

Ставки букмекеров

«Бавария» — фаворит матча, поставить на победу немцев можно по коэффициенту 2.23. В победу хозяев поля верят за 3.00, а в ничейный исход за 4.10.

Форма команд

ПСЖ обыграл «Баварию» в первом матче со счетом 3:2. Несмотря на хороший результат, парижане играли не в лучший футбол и больше отбивались. Во Франции ПСЖ набрал 66 пунктов и идет на второй строчке в турнирной таблице. В своем чемпионате парижане испытывают сложности. Клуб выиграл 21 поединок, трижды сыграл вничью и неожиданно проиграл восемь матчей.

«Бавария» набрала 65 пунктов и лидирует в немецкой Бундеслиге. Команда выиграла 20 поединков, пять раз сыграла вничью и проиграла три матча. В последних играх «Бавария» играет хорошо, даже проигранный поединок против ПСЖ был отличным, но фортуна была не на стороне немцев. «Бавария» — фаворит матча, но пройдет ли она дальше, это большой вопрос. На своем поле французы могут сделать все, чтобы удержать нужный результат.

Информация для ставок

  • «Бавария» проиграла лишь раз в последних пяти играх во всех турнирах
  • У ПСЖ четыре победы в пяти последних матчах во всех турнирах
  • ПСЖ забил 14 голов в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.37. Также можно поставить на проход ПСЖ дальше по коэффициенту 1.38.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Байер».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.40 2.49 1.58
Лига Ставок 2.55 1.53
Мелбет 3.04 1.36
BetBoom 6.04 1.14 3.11 1.39 2.48 1.57
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shlomo
shlomo
вчера в 22:30
В противоречие всему поставлю на немцев!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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