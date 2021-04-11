ПСЖ — «Бавария». Прогноз на матч Лиги чемпионов (13.04.2021)

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вчера, 22:27

ПСЖ примет «Баварию» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА . Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

«Бавария» — фаворит матча, поставить на победу немцев можно по коэффициенту 2.23. В победу хозяев поля верят за 3.00, а в ничейный исход за 4.10.

Форма команд

ПСЖ обыграл «Баварию» в первом матче со счетом 3:2. Несмотря на хороший результат, парижане играли не в лучший футбол и больше отбивались. Во Франции ПСЖ набрал 66 пунктов и идет на второй строчке в турнирной таблице. В своем чемпионате парижане испытывают сложности. Клуб выиграл 21 поединок, трижды сыграл вничью и неожиданно проиграл восемь матчей.

«Бавария» набрала 65 пунктов и лидирует в немецкой Бундеслиге. Команда выиграла 20 поединков, пять раз сыграла вничью и проиграла три матча. В последних играх «Бавария» играет хорошо, даже проигранный поединок против ПСЖ был отличным, но фортуна была не на стороне немцев. «Бавария» — фаворит матча, но пройдет ли она дальше, это большой вопрос. На своем поле французы могут сделать все, чтобы удержать нужный результат.

Информация для ставок

«Бавария» проиграла лишь раз в последних пяти играх во всех турнирах

У ПСЖ четыре победы в пяти последних матчах во всех турнирах

четыре победы в пяти последних матчах во всех турнирах ПСЖ забил 14 голов в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.37. Также можно поставить на проход ПСЖ дальше по коэффициенту 1.38.

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