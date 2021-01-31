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«Порту» — «Риу Аве». Прогноз на матч португальской Примейры (01.02.2021)

вчера, 15:41

1 февраля 2021 года состоится очередной тур португальской Примейры, в рамках которого между собой встретятся «Порту» и «Риу Аве». Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.395.158.37
Fonbet 1.37 5.00 8.00
Мелбет 1.38 4.84 8.60

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Порту», на «драконов» можно поставить по коэффициенту 1.34. Ничейный исход идет за 4.94. Поставить на победу «Риу Аве» можно по коэффициенту 8.90.

Форма команд

«Порту» в нынешнем сезоне идет на второй строчке в таблице и имеет в активе 35 пунктов. Свой последний поединок команда португальского тренера Сержиу Консейсау выиграла со счетом 2:0. «Порту» проигрывает конкуренцию «Спортингу», который опережает «драконов» на четыре балла. Именно поэтому команде необходимо выиграть данный поединок.

«Риу Аве» находится на десятой строчке в таблице и имеет в активе 15 баллов. Команда в нынешнем сезоне сражается за место в середине таблицы. Свой последний поединок клуб проиграл со счетом 1:2 «Санта-Кларе». Это далеко не лучший сезон даже по меркам «Риу Аве».

Информация для ставок

  • «Порту» — один из лидеров чемпионата по забитым голам (37 мячей)
  • «Риу Аве» забил 11 мячей в нынешнем сезоне — один из худших показателей в Примейре
  • «Порту» выиграл три из пяти последних матчей

Прогноз

Букмекеры советуют присмотреться к ставке на победу «Порту» с преимуществом в 1-2 гола — коэффициент 1.95. «Драконы» хорошо играют в атаке и мало пропускают, а «Риу Аве», наоборот, мало забивает и много пропускает.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ден Хааг» — «Спарта».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.395.158.37
Fonbet 1.37 5.00 8.00
Мелбет 1.38 4.84 8.60
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shlomo
shlomo
вчера в 15:45
Порту ничего не мешает взять свои три очка
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