Португалия – Азербайджан. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

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вчера, 06:12

В 1-м туре группы A европейского отбора ЧМ -2022 Португалия сыграет дома с Азербайджаном. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Португалию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.03, а ставка на ТБ 4.5 представлена коэффициентом 2.35.

Форма команд

Помимо Азербайджана и Португалии в группе A также есть Ирландия, Сербия и Люксембург. Португальская сборная является главным фаворитом группы. Большая часть национальной команды играет в топ-5 чемпионатах Европы, что говорит о силе действующего состава.

От Азербайджана никто не ожидает выхода в основную стадию турнира, но команда способна достойно выступить в своей группе. В последних поединках Азербайджану редко удаётся поразить ворота соперников.

Информация для ставок

В последних 5 матчах во всех турнирах Португалия забила 12 мячей

Азербайджан не забивал и не пропускал в четырех из последних пяти матчей во всех турнирах

Азербайджан не проиграл в четырех из последних пяти матчей во всех турнирах

Прогноз

Сборная Португалии — абсолютный фаворит этого поединка. Актуальная ставка на этот матч — забьет только Португалия, по коэффициенту 1.28.