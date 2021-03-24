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Португалия – Азербайджан. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

вчера, 06:12

В 1-м туре группы A европейского отбора ЧМ-2022 Португалия сыграет дома с Азербайджаном. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.08 12.00 35.00
Фонбет Live! 1.02 20.00 100.00
Мелбет 1.03 15.00 41.00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Португалию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.03, а ставка на ТБ 4.5 представлена коэффициентом 2.35.

Форма команд

Помимо Азербайджана и Португалии в группе A также есть Ирландия, Сербия и Люксембург. Португальская сборная является главным фаворитом группы. Большая часть национальной команды играет в топ-5 чемпионатах Европы, что говорит о силе действующего состава.

От Азербайджана никто не ожидает выхода в основную стадию турнира, но команда способна достойно выступить в своей группе. В последних поединках Азербайджану редко удаётся поразить ворота соперников.

Информация для ставок

  • В последних 5 матчах во всех турнирах Португалия забила 12 мячей
  • Азербайджан не забивал и не пропускал в четырех из последних пяти матчей во всех турнирах
  • Азербайджан не проиграл в четырех из последних пяти матчей во всех турнирах

Прогноз

Сборная Португалии — абсолютный фаворит этого поединка. Актуальная ставка на этот матч — забьет только Португалия, по коэффициенту 1.28.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на другой отборочный матч ЧМ-2022 Гибралтар — Норвегия.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.65 1.27
Лига Ставок 2.70 1.47
Мелбет 3.66 1.30
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 12:49
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является сборная Азербайджан
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