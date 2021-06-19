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Португалия — Германия. Прогноз на матч Евро-2020 (19.06.2021)

вчера, 10:17

Во втором матче второго тура группы смерти F сразятся сборные Португалии и Германии. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Евро-2020
Португалия
Германия
2 : 4
завершен
вчера, 19:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.283.372.38
Лига Ставок 3.40 3.40 2.21
Фонбет Live! 100.00 22.00 1.03
Мелбет 3.29 3.69 2.19
1XBET 3.46 3.36 2.33
BetBoom 3.42 3.33 2.22

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче букмекеры считают Германию, ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.3. Поставить на успех Португалии можно за 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.31.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.78. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

Португалия в напряженном матче обыграла аутсайдера своей группы сборную Венгрии (3:0). Португальцы имели преимущество на протяжении матча, но забить гол никак не получалось. Лишь в последние 10 минут команде Фернанду Сантуша удалось поразить ворота соперника и оформить победу. Кстати, лидер команды Кришитану Роналду отличился дублем и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. В матче с немцами у него будет возможность улучшить свои показатели и помочь своей сборной завоевать путевку в 1/8 финала.

Сборная Германии потерпела очень обидное поражение от французов (0:1). Матч был относительно равным, хотя небольшое преимущество было за немцами. Судьбу встречи решил автогол. Немцы сейчас находятся в не самой лучшей форме, но отступать некуда, в этой игре команде крайне нужны три очка.

Информация для ставок

В последних трех матчах Португалия не пропустила ни одного гола
Германия смогла победить один раз в последних четырех поединках
Четыре из пяти последних игр с участием португальцев завершились результатом ТБ 2.5
Последняя встреча команд состоялась на ЧМ-2014, тогда Германия разгромила Португалию (4:0)

Прогноз

Нас ожидает интереснейшая игра двух равных сборных, которым нужна только победа в этой игре. Германия хочет набрать первые очки на турнире, а Португалия продолжить победный ход, кто же окажется сильнее, сказать трудно. Поставить на ничью в этом поединке можно по коэффициенту 3.31 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу сборной Испании с форой (-1) в матче с Польшей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.56 1.56 1.80 2.11
Лига Ставок 2.75 1.43 1.89 1.88 1.51 2.50
Мелбет 2.07 1.85
1XBET 3.70 1.30
BetBoom 2.83 1.43 1.90 1.90 1.53 2.49
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:19
возможна ничья
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