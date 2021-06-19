Португалия — Германия. Прогноз на матч Евро-2020 (19.06.2021)

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вчера, 10:17

Во втором матче второго тура группы смерти F сразятся сборные Португалии и Германии. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче букмекеры считают Германию, ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.3. Поставить на успех Португалии можно за 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.31.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.78. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

Португалия в напряженном матче обыграла аутсайдера своей группы сборную Венгрии (3:0). Португальцы имели преимущество на протяжении матча, но забить гол никак не получалось. Лишь в последние 10 минут команде Фернанду Сантуша удалось поразить ворота соперника и оформить победу. Кстати, лидер команды Кришитану Роналду отличился дублем и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. В матче с немцами у него будет возможность улучшить свои показатели и помочь своей сборной завоевать путевку в 1/8 финала.

Сборная Германии потерпела очень обидное поражение от французов (0:1). Матч был относительно равным, хотя небольшое преимущество было за немцами. Судьбу встречи решил автогол. Немцы сейчас находятся в не самой лучшей форме, но отступать некуда, в этой игре команде крайне нужны три очка.

Информация для ставок

В последних трех матчах Португалия не пропустила ни одного гола

Германия смогла победить один раз в последних четырех поединках

Четыре из пяти последних игр с участием португальцев завершились результатом ТБ 2.5

Последняя встреча команд состоялась на ЧМ -2014, тогда Германия разгромила Португалию (4:0)

Прогноз

Нас ожидает интереснейшая игра двух равных сборных, которым нужна только победа в этой игре. Германия хочет набрать первые очки на турнире, а Португалия продолжить победный ход, кто же окажется сильнее, сказать трудно. Поставить на ничью в этом поединке можно по коэффициенту 3.31 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу сборной Испании с форой (-1) в матче с Польшей.