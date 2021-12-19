«Реал» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (19.12.2021)

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19 декабря 2021, 11:51

19 декабря мадридский «Реал» сыграет против «Кадиса» в рамках 18-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча, по мнению букмекеров, — «Реал». Поставить на победу «королевского» клуба можно по коэффициенту 1.23. Ничейный исход оценивается в 6.50, а победа гостей в 11.50.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне клуб из столицы Испании идет на первой строчке в турнирной таблице. «Реал» набрал 42 пункта и выиграл 13 поединков. В последних встречах «бланкос» выиграли у «Атлетико», а также победили «Реал Сосьедад» и обыграли «Атлетик» из Бильбао.

«Кадис» идет на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 13 пунктов. У команды две победы, семь ничьих и восемь поражений. Испанский коллектив забил 15 голов и пропустил 31 мяч. В последних встречах «Кадис» сыграл вничью с «Гранадой», а также проиграл «Эльче» и уступил «Атлетико» из Мадрида.

Информация для ставок

«Кадис» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

«Реал» не проигрывает 13 поединков подряд

У «Кадиса» три забитых мяча в трех последних поединках

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и «Реал» выиграет — коэффициент 2.85. «Кадис» в последнее время часто забивает, кроме того, в очных встречах с «Реалом» у этой команды получается отправлять «круглого» в сетку, но в победе «Реала» сомневаться не приходится.