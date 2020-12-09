«Риека» — «АЗ Алкмар». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

10 декабря в шестом туре групповой стадии Лиги Европы сыграют «Риека» и «АЗ Алкмар». Представляем прогноз и обзор лучших ставок букмекеров на этот матч.
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сегодня, 20:55
Ставки букмекеров
Статус очевидного фаворита в этой встрече на себе примеряют гости. За победу «АЗ Алкмар» букмекерская контора Фонбет предложила коэффициент 1.37. Сделать ставку на победу «Риеки» можно с котировкой 8.90, а ничья идет за 5.70.
Согласно оценкам БК, предстоящий поединок в Хорватии будет результативным. Исход на ТБ(2,5) можно взять за 1.52, ТМ(2,5) – 2.57.
Форма команд
«Риека» стала худшей командой в группе F. Хорватский клуб набрал только один балл, когда в прошлом туре сенсационно сыграл вничью в гостях с «Реалом Сосьедад». Перед этим хозяева проиграли пять матчей подряд с общим счетом 2:9. В последнем матче чемпионата Хорватии «Риека» отметилась гостевой победой над «Хайдуком» (2:1).
«АЗ Алкмар» занимает третье место в квартете, набрав восемь баллов. В случае победы в предстоящем матче, голландский коллектив гарантирует себе выход в раунд плей-офф Лиги Европы. 3 декабря АЗ сыграл вничью с «Наполи», а в чемпионате Нидерландов уступил «Гронингену» (1:2).
Информация для ставок
- В шести из семи прошлых матчей АЗ в Лиге Европы сыграла ставка на ТМ(2,5)
- «Риека» пропускала минимум два гола в двух предыдущих встречах на турнире
- «Риека» не побеждала в пяти последних поединках Лиги Европы
- На счету АЗ три победы в пяти предыдущих матчах на выезде
Прогноз
Исход предстоящей встречи должна решить мотивация, которая на порядок выше у гостей. «Риека» прыгнула выше головы в прошлом туре, но сейчас хорватской команде будет непросто удержать атаки голландского соперника, который еще и в защите надежно играет.
Предлагаем ставку на победу АЗ с азиатской форой (-1) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.