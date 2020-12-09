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«Риека» — «АЗ Алкмар». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

вчера, 11:32
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10 декабря в шестом туре групповой стадии Лиги Европы сыграют «Риека» и «АЗ Алкмар». Представляем прогноз и обзор лучших ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.105.391.32
Fonbet 9.00 5.00 1.35
Мелбет 9.60 5.90 1.34

Ставки букмекеров

Статус очевидного фаворита в этой встрече на себе примеряют гости. За победу «АЗ Алкмар» букмекерская контора Фонбет предложила коэффициент 1.37. Сделать ставку на победу «Риеки» можно с котировкой 8.90, а ничья идет за 5.70.

Согласно оценкам БК, предстоящий поединок в Хорватии будет результативным. Исход на ТБ(2,5) можно взять за 1.52, ТМ(2,5) – 2.57.

Форма команд

«Риека» стала худшей командой в группе F. Хорватский клуб набрал только один балл, когда в прошлом туре сенсационно сыграл вничью в гостях с «Реалом Сосьедад». Перед этим хозяева проиграли пять матчей подряд с общим счетом 2:9. В последнем матче чемпионата Хорватии «Риека» отметилась гостевой победой над «Хайдуком» (2:1).

«АЗ Алкмар» занимает третье место в квартете, набрав восемь баллов. В случае победы в предстоящем матче, голландский коллектив гарантирует себе выход в раунд плей-офф Лиги Европы. 3 декабря АЗ сыграл вничью с «Наполи», а в чемпионате Нидерландов уступил «Гронингену» (1:2).

Информация для ставок

  • В шести из семи прошлых матчей АЗ в Лиге Европы сыграла ставка на ТМ(2,5)
  • «Риека» пропускала минимум два гола в двух предыдущих встречах на турнире
  • «Риека» не побеждала в пяти последних поединках Лиги Европы
  • На счету АЗ три победы в пяти предыдущих матчах на выезде

Прогноз

Исход предстоящей встречи должна решить мотивация, которая на порядок выше у гостей. «Риека» прыгнула выше головы в прошлом туре, но сейчас хорватской команде будет непросто удержать атаки голландского соперника, который еще и в защите надежно играет.

Предлагаем ставку на победу АЗ с азиатской форой (-1) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.105.391.32
Fonbet 9.00 5.00 1.35
Мелбет 9.60 5.90 1.34
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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:11
За Алкмар,должны побеждать!
volga.kot
volga.kot
вчера в 11:35
Голландцы!!!!
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