«Риу Аве» — «Насионал». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.02.2021)

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сегодня, 04:20

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 17-й тур португальской Примейры. «Риу Аве» ждет в гости «Насионал». Встреча состоится 5 февраля, и мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Риу Аве». Команда играет дома, и поставить на их победу можно с коэффициентом 1.85. Победа «Насионала» оценивается в 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.28. Поставить на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.63.

Форма команд

В этом матче встретятся два крепких середняка чемпионата Португалии и соседи по турнирной таблице. «Риу Аве» занимает двенадцатое место и имеет в активе всего 3 победы. Качество игры коллектива оставляет желать лучшего и требует изменений. Последними двумя матчами «Риу Аве» стали поражения от «Порту» (0:2) и «Санта-Клары» (1:2). В домашнем матче против «Насионала» у команды будет шанс реабилитироваться в глазах болельщиков.

«Насионал» впереди своих соперников на одну позицию и 2 зачетных балла. После серии поражений команда смогла набрать четыре очка в двух последних турах. Сначала «Насионал» сыграл вничью с «Бенфикой» на выезде (1:1), а следом одолел «Фамаликан» (2:1) на домашнем стадионе.

Информация для ставок

«Риу Аве» смог победить только в одном матче чемпионата из девяти последних

«Насионал» не может победить на выезде уже шесть матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей «Насионала» заканчивались с исходом «обе забьют»

«Риу Аве» одержал победу в трех из четырех последних встреч с «Насионалом»

Прогноз

В битве команд, которые находятся по соседству в турнирной таблице, можно ожидать неуступчивой борьбы за каждый мяч и огромную самоотдачу. Предполагаем, что в этом поединке команды не смогут выявить сильнейшего. Сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.3 можно в букмекерской конторе Мелбет.