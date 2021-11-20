«Риу Аве» — «Ольяненси». Прогноз на матч Кубка Португалии (20.11.2021)

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20 ноября 2021, 17:43

В 1/16 финала Кубка Португалии пройдет очная встреча между «Риу Аве» и «Ольяненси». Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на поединок, который состоится 20 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Мелбет доступны такие ставки на эту игру: победа «Риу Аве» идет по коэффициенту 1.20, ничья – 6.60, а заключить пари на победу «Ольяненси» можно по котировке 14.00.

Аналитики сервиса также прогнозируют результативный исход в этом противостояния. Ставки на ТБ (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.67, ТМ(2,5) – 2.31.

Форма команд

Футболисты «Риу Аве» уверенно преодолели 1/32 стадию финала Кубка Португалии. В домашней игре против «Боавишты» команда добилась убедительной победы, забив сопернику четыре безответных гола (4:0).

При этом «Риу Аве», вылетевший во вторую лигу по итогам минувшего сезона, неплохо проводит текущий розыгрыш чемпионата. В активе команды 21 балл и промежуточное четвертое место в турнирной таблице, а в предыдущем туре лиги команда обыграла в гостях «Трофенше» (1:0).

«Ольяненси», представляющий третий по силе дивизион Португалии, на предыдущей стадии Кубка справился с «Каштру-Дайри», обыграв соперника в серии пенальти. В национальном чемпионате команда единолично лидирует в турнирной таблице, набрав за шесть туров 13 очков, а в двух последних играх лиги футболисты «Ольяненси» разобрались с «Униано» (1:0) и «Серпой» (3:0).

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) выиграла в 5 из 6 прошлых очных встреч соперников

«Риу Аве» проигрывал в 5 последних матчах против «Ольяненси» на своем поле

«Ольяненси» забивал минимум 2 гола в 4 предыдущих гостевых поединках

Прогноз

Несмотря на то, что букмекеры считают «Риу Аве» фаворитом, предлагаем рассмотреть ставку на фору (+2) гола в пользу гостей. У «Ольяненси» положительная статистика очных встреч с соперником и неплохие результаты в предыдущих гостевых поединках.