«Рома» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги Европы (15.04.2021)

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сегодня, 02:46

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» сыграет на выезде с «Ромой». Предлагаем ознакомиться с обзором коэффициентов и прогнозом на этот поединок.

Ставки букмекеров

Минимальной предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.39. В случае победы «Ромы» зайдет коэффициент 2.65. Ничью представлена коэффициентом 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.82 на ТБ 3 и 1.99 на ТМ 3. Исход «обе забьют» можно сыграть по коэффициенту 1.47.

Форма команд

«Аякс», доминируя по ходу всего первого матча, в итоге уступил итальянскому клубу в первой встрече (1:2) и усложнил задачу выхода в полуфинал Лиги Европы. Сейчас амстердамский клуб должен забивать минимум два мяча на выезде.

«Аякс» уверенно лидирует в чемпионате Нидерландов и поэтому все силы может бросить на реванш в ответном матче. В последних двух турах Эредивизие «Аякс» одержал победу над «Валвейком» (1:0) и переиграл «Херенвен» (2:1).

«Рома» занимает седьмое место в чемпионате Италии и в последних двух турах выиграла у «Болоньи» (1:0) и сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2).

Информация для ставок

«Рома» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аякс» пропускал только в двух из шести последних матчей во всех турнирах

В четырех последних домашних матчах «Ромы» сыграла ставка «обе забьют — нет»

«Аякс» забивает на выезде 14 матчей подряд

Прогноз

«Роме» очень повезло в первом матче, однако мы предполагаем, что «Аякс» сможет взять реванш в ответном поединке и пробиться в полуфинал турнира. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.39.