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«Рома» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги Европы (15.04.2021)

сегодня, 02:46

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» сыграет на выезде с «Ромой». Предлагаем ознакомиться с обзором коэффициентов и прогнозом на этот поединок.

Лига Европы 2020/2021
Рома
Аякс
- : -
15 апреля 2021, 22:00
четверг
2 - 1
Первый матч
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.813.932.39
Лига Ставок 2.75 3.80 2.40
Фонбет 2.70 4.00 2.45
BetBoom 2.80 3.91 2.38

Ставки букмекеров

Минимальной предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.39. В случае победы «Ромы» зайдет коэффициент 2.65. Ничью представлена коэффициентом 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.82 на ТБ 3 и 1.99 на ТМ 3. Исход «обе забьют» можно сыграть по коэффициенту 1.47.

Форма команд

«Аякс», доминируя по ходу всего первого матча, в итоге уступил итальянскому клубу в первой встрече (1:2) и усложнил задачу выхода в полуфинал Лиги Европы. Сейчас амстердамский клуб должен забивать минимум два мяча на выезде.

«Аякс» уверенно лидирует в чемпионате Нидерландов и поэтому все силы может бросить на реванш в ответном матче. В последних двух турах Эредивизие «Аякс» одержал победу над «Валвейком» (1:0) и переиграл «Херенвен» (2:1).

«Рома» занимает седьмое место в чемпионате Италии и в последних двух турах выиграла у «Болоньи» (1:0) и сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2).

Информация для ставок

  • «Рома» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Аякс» пропускал только в двух из шести последних матчей во всех турнирах
  • В четырех последних домашних матчах «Ромы» сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • «Аякс» забивает на выезде 14 матчей подряд

Прогноз

«Роме» очень повезло в первом матче, однако мы предполагаем, что «Аякс» сможет взять реванш в ответном поединке и пробиться в полуфинал турнира. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.39.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.53 2.05 1.85
Лига Ставок 2.50 1.53 2.00 1.82
BetBoom 4.52 1.22 2.58 1.53 2.01 1.84
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