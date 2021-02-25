«Рома» — «Брага»: прогноз на матч Лиги Европы (25.02.2021)

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сегодня, 12:13

«Рома» играет против «Браги» в рамках ответного поединка Лиги Европы.

Ставки букмекеров

Букмекеры дают прогноз, что «Рома» выиграет этот матч с коэффициентом 1.58. Ничейный исход оценивают в 4.15, а победу «Браги» в 5.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Рома» находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. Клуб набрал 44 пункта, выиграл 13 матчей и по пять раз сыграл вничью и проиграл. «Волки» набрали хороший ход в самом начале первенства, но сейчас их форму сложно назвать идеальной. «Рома» чередует победы с потерей очков, поединок против «Браги» может стать фатальным, если итальянцы в очередной раз допустят ошибку.

«Брага» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии и рискует там остаться до конца сезона. Клуб набрал 43 пункта и забил 37 мячей, также команда пропустила 20 голов. «Брага» выиграла 14 поединков, один раз сыграла вничью и пять раз проиграла. Португальцы набрали хорошую форму и могут доставить итальянцам много неудобств в очной встрече. «Брага» в некоторых матчах этого сезона уже удивляла своих поклонников.

Информация для ставок

● «Рома» проиграла в одном матче из последних пяти в чемпионате Италии

● «Брага» не проигрывает пять матчей кряду в португальском первенстве

● Лишь в двух матчах из последних пяти «Рома» уходила с поля без гола

Прогноз

Букмекеры предлагают ставку, что тотал голов в первом тайме этого матча будет больше 1.5 с коэффициентом 2.40. Также букмекеры советуют присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Браги» с коэффициентом 1.68.