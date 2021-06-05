Россия — Болгария. Прогноз на товарищеский матч (05.06.2021)

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сегодня, 00:50

Сборные России и Болгарии проведут товарищеский матч перед стартом крупных турниров. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали Россию. Поставить на победу России можно по коэффициенту 1.46. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.40 и на победу Болгарии за 8.80.

Форма команд

Россия готовится к чемпионату Европы. Команда 12 июня стартует с матча против Бельгии. Последние поединки с участием сборной России не выглядят многообещающе. Сборная проводит посредственные игры. Тем не менее поединок против Болгарии может показать, что в составе россиян все же есть те, кто хочет биться до последнего.

Болгария ничего не может показать вот уже несколько матчей кряду. Это уже далеко не та сборная, в которой когда-то играл Христо Стоичков. После ухода Димитара Бербатова в атаке Болгарии больше некому сверкать, та команда не способна забивать больше двух голов за игру за редким исключением. Матч против России может превратиться в скучную демонстрацию плохих способностей сборной, но, возможно, команда найдет чем удивить россиян.

Информация для ставок

Болгария забила два мяча в пяти последних играх

Россия выиграла два матча из последних пяти

Болгария не может победить вот уже шесть матчей подряд

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на победу сборной России или ничью по коэффициенту 1.06. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2,5 — 2.14.

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