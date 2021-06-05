Россия — Болгария. Прогноз на товарищеский матч (05.06.2021)

Сборные России и Болгарии проведут товарищеский матч перед стартом крупных турниров. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту встречу.
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сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали Россию. Поставить на победу России можно по коэффициенту 1.46. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.40 и на победу Болгарии за 8.80.
Форма команд
Россия готовится к чемпионату Европы. Команда 12 июня стартует с матча против Бельгии. Последние поединки с участием сборной России не выглядят многообещающе. Сборная проводит посредственные игры. Тем не менее поединок против Болгарии может показать, что в составе россиян все же есть те, кто хочет биться до последнего.
Болгария ничего не может показать вот уже несколько матчей кряду. Это уже далеко не та сборная, в которой когда-то играл Христо Стоичков. После ухода Димитара Бербатова в атаке Болгарии больше некому сверкать, та команда не способна забивать больше двух голов за игру за редким исключением. Матч против России может превратиться в скучную демонстрацию плохих способностей сборной, но, возможно, команда найдет чем удивить россиян.
Информация для ставок
- Болгария забила два мяча в пяти последних играх
- Россия выиграла два матча из последних пяти
- Болгария не может победить вот уже шесть матчей подряд
Прогноз
В этом матче стоит присмотреться к ставке на победу сборной России или ничью по коэффициенту 1.06. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2,5 — 2.14.
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