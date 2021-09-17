ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИталия. Серия А 2021/2022

«Салернитана» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (18.09.2021)

вчера, 21:16

«Салернитана» примет «Аталанту» в рамках очередного тура Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.815.651.34
Фонбет 9.00 5.50 1.32
Мелбет 10.50 6.05 1.32
BetBoom 10.09 5.67 1.32

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Аталанта». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.32. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 5.50 и на победу «Салернитаны» за 9.00.

Форма команд

«Салернитана» находится на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Салерни» выглядит очень плохо, похоже, команда ограничится одним сезоном в Серии А и вылетит обратно во вторую лигу. Клуб в ужасной форме и явно не соперник такой команде, как «Аталанта».

«Аталанта» стартовала не лучшим образом. Клуб набрал четыре балла и находится на десятой строчке в турнирной таблице. В последних играх «Аталанта» не выглядит как клуб, который способен сражаться за высокие места, но, зная главного тренера команды, у «Аталанты» есть будущее в этом сезоне. «Аталанта» третий сезон кряду долго разгоняется, а затем выдает отличный отрезок.

Информация для ставок

  • «Аталанта» не побеждает три игры кряду
  • «Салернитана» проиграла три игры кряду
  • «Аталанта» забила шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Аталанта» смотрится намного лучше, чем «Салернитана», этот клуб не зря является фаворитом в данном противостоянии. Чтобы матч было интереснее смотреть, можно поставить на то, что «Аталанта» победит и общий тотал будет 2.5 — коэффициент 1.87. Клуб способен забить больше одного мяча за игру.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.55 2.04 1.87
Мелбет 2.44 1.53
«Локомотив» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)
16 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
БК ФОНБЕТ подготовила новую акцию «Фрибет 1000 рублей за регистрацию»
15 сентября
Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)
07 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:49
Победа гостей
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100