«Салернитана» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (18.09.2021)

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вчера, 21:16

«Салернитана» примет «Аталанту» в рамках очередного тура Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Аталанта». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.32. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 5.50 и на победу «Салернитаны» за 9.00.

Форма команд

«Салернитана» находится на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Салерни» выглядит очень плохо, похоже, команда ограничится одним сезоном в Серии А и вылетит обратно во вторую лигу. Клуб в ужасной форме и явно не соперник такой команде, как «Аталанта».

«Аталанта» стартовала не лучшим образом. Клуб набрал четыре балла и находится на десятой строчке в турнирной таблице. В последних играх «Аталанта» не выглядит как клуб, который способен сражаться за высокие места, но, зная главного тренера команды, у «Аталанты» есть будущее в этом сезоне. «Аталанта» третий сезон кряду долго разгоняется, а затем выдает отличный отрезок.

Информация для ставок

«Аталанта» не побеждает три игры кряду

«Салернитана» проиграла три игры кряду

«Аталанта» забила шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Аталанта» смотрится намного лучше, чем «Салернитана», этот клуб не зря является фаворитом в данном противостоянии. Чтобы матч было интереснее смотреть, можно поставить на то, что «Аталанта» победит и общий тотал будет 2.5 — коэффициент 1.87. Клуб способен забить больше одного мяча за игру.