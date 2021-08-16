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«Сампдория» — «Алессандрия». Прогноз на матч Кубка Италии (16.08.2021)

вчера, 15:50

В поединке 1/32 Кубка Италии «Алессандрия» приедет в гости к «Сампдории». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту интересную встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.385.097.20
BetBoom 1.22 6.30 15.50

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Победу «Сампдории» можно взять по коэффициенту 1.4. Поверить в успех «Алессандрии» любой игрок может по коэффициенту 7. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Сампдория» была убедительной в межсезонье и смогла в сухую обыграть своих соперников в товарищеских встречах. Сначала была повержена «Пьяченца» со счетом 2:0, а затем удалось переиграть «Верону» (1:0). Кубковый поединок – это отличная возможность продолжить победную серию.

«Алессандрия» провела ряд контрольных встреч в рамках подготовки к сезону. Среди соперников в основном были клубы из низших лиг. С ними проблем не возникло, было добыто несколько уверенных побед. Завершала межсезонье команда игрой с «Аталантой», которая не оставила ни единого шанса, безжалостно разгромив (1:7).

Информация для ставок

  • Победная серия «Сампдории» насчитывает четыре поединка, забивная – семь игр
  • «Алессандрия» проиграла лишь один раз в последних семи матчах
  • Последняя очная встреча завершилась вничью (2:2)

Прогноз

Нас ждет игра двух атакующих команд, которые любят радовать болельщиков содержательным футболом и большим количеством забитых голов. Верим, что в этом матче скучно не будет, и предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча Кубка Италии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.63 1.76 2.06
BetBoom 4.90 1.16 2.68 1.44 2.11 1.68
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Все комментарии
kek8f3n59ba4
kek8f3n59ba4
вчера в 19:10
Футбольный клуб Сампдория (Генуя) выиграет матч.
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