«Сампдория» — «Алессандрия». Прогноз на матч Кубка Италии (16.08.2021)

1629118222

вчера, 15:50

В поединке 1/32 Кубка Италии «Алессандрия» приедет в гости к «Сампдории». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту интересную встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Победу «Сампдории» можно взять по коэффициенту 1.4. Поверить в успех «Алессандрии» любой игрок может по коэффициенту 7. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Сампдория» была убедительной в межсезонье и смогла в сухую обыграть своих соперников в товарищеских встречах. Сначала была повержена «Пьяченца» со счетом 2:0, а затем удалось переиграть «Верону» (1:0). Кубковый поединок – это отличная возможность продолжить победную серию.

«Алессандрия» провела ряд контрольных встреч в рамках подготовки к сезону. Среди соперников в основном были клубы из низших лиг. С ними проблем не возникло, было добыто несколько уверенных побед. Завершала межсезонье команда игрой с «Аталантой», которая не оставила ни единого шанса, безжалостно разгромив (1:7).

Информация для ставок

Победная серия «Сампдории» насчитывает четыре поединка, забивная – семь игр

«Алессандрия» проиграла лишь один раз в последних семи матчах

Последняя очная встреча завершилась вничью (2:2)

Прогноз

Нас ждет игра двух атакующих команд, которые любят радовать болельщиков содержательным футболом и большим количеством забитых голов. Верим, что в этом матче скучно не будет, и предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча Кубка Италии.