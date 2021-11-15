Сан-Марино — Англия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (15.11.2021)

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15 ноября 2021, 11:18

В последнем туре квалификации нас ждет противостояние Сан-Марино со сборной Англии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Конечно же, однозначным фаворитом этой встречи являются англичане. Загрузить на их победу с форой (-5.5) можно по коэффициенту 1.7 в БК Мелбет. В случае невероятной победы хозяев порадует фантастический коэффициент 62. Ничью можно выбрать по коэффициенту 29.

Тотал больше 5.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.65. Выбрать низовой тотал (ТМ 5.5) предлагают по коэффициенту 2.22. Взять обмен голами можно по коэффициенту 4.15.

Форма команд

Сборная Сан-Марино после девяти сыгранных поединков так и не смогла зацепиться за очки, но порадовала болельщиков одним забитым голом в матче против Польши (1:7). Два последних тура также завершились для команды разгромами, сначала от Андорры (0:3), а затем от Венгрии (0:4).

Англия обеспечила себе прямую путевку на ЧМ и игра с карликовой сборной является для коллектива формальностью. В минувшем туре была разгромно повержена Албания (5:0), а туром ранее расписана ничья с Венгрией (1:1).

Информация для ставок

• Сборная Сан-Марино проиграла 11 матчей кряду

• Беспроигрышная серия Англии составляет 19 игр (без учета дополнительного времени)

• В 10 минувших встречах с участием Англии было забито не менее двух голов

Прогноз

Нет сомнений, что Англия оформит финальные три очка в копилку, вопрос только в том, сколько голов забьет команда. Предлагаем сделать ставку на победу Англии с форой (-5.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.