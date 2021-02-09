«Сан-Паулу» — «Сеара». Прогноз на матч бразильской Серии А (11.02.2021)

«Сан-Паулу» принимает «Сеару» в рамках очередного тура бразильской Серии А. Этот поединок будет сыгран 11 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние.
|
- : -
11 февраля 2021, 03:00
четверг
Ставки букмекеров
Букмекеры видят фаворитом данного противостояния именно «Сан-Паулу». На победу этого клуба можно сделать ставку по коэффициенту 1.69. Ничейный исход оценивают в 3.80, а победу «Сеары» в 5.10. Хозяева поля выглядят фаворитами во многом благодаря статистике и нынешней форме.
Форма команд
«Сан-Паулу» находится на четвертой строчке в таблице и имеет в активе 58 пунктов. Свой последний поединок «Сан-Паулу» проиграл со счетом 1:2, уступив «Атлетико Гойаниенсе». В нынешнем сезоне «Сан-Паулу» забил 53 мяча и является одним из лидеров чемпионата по этому показателю. Однако команда много пропускает — 36 голов.
«Сеара» находится на 13-й строчке в таблице и имеет в активе 35 пунктов. Свой последний поединок клуб играл против «Коринтианса» и проиграл его со счетом 1:2. Этот клуб проводит далеко не лучший сезон. «Сеара» много забивает и столько же пропускает — 48 против 46 голов.
Информация для ставок
- «Сеара» выиграла два матча из последних пяти
- «Сан-Паулу» не может победить пять матчей кряду
- «Сан-Паулу» выиграл на домашней арене девять матчей из 16
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на то, что «Сан-Паулу» забьет в обоих таймах — коэффициент 2.75.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Кортрейк» — «Стандард».