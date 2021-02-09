«Сан-Паулу» — «Сеара». Прогноз на матч бразильской Серии А (11.02.2021)

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сегодня, 18:27

«Сан-Паулу» принимает «Сеару» в рамках очередного тура бразильской Серии А. Этот поединок будет сыгран 11 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

Букмекеры видят фаворитом данного противостояния именно «Сан-Паулу». На победу этого клуба можно сделать ставку по коэффициенту 1.69. Ничейный исход оценивают в 3.80, а победу «Сеары» в 5.10. Хозяева поля выглядят фаворитами во многом благодаря статистике и нынешней форме.

Форма команд

«Сан-Паулу» находится на четвертой строчке в таблице и имеет в активе 58 пунктов. Свой последний поединок «Сан-Паулу» проиграл со счетом 1:2, уступив «Атлетико Гойаниенсе». В нынешнем сезоне «Сан-Паулу» забил 53 мяча и является одним из лидеров чемпионата по этому показателю. Однако команда много пропускает — 36 голов.

«Сеара» находится на 13-й строчке в таблице и имеет в активе 35 пунктов. Свой последний поединок клуб играл против «Коринтианса» и проиграл его со счетом 1:2. Этот клуб проводит далеко не лучший сезон. «Сеара» много забивает и столько же пропускает — 48 против 46 голов.

Информация для ставок

«Сеара» выиграла два матча из последних пяти

«Сан-Паулу» не может победить пять матчей кряду

«Сан-Паулу» выиграл на домашней арене девять матчей из 16

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что «Сан-Паулу» забьет в обоих таймах — коэффициент 2.75.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Кортрейк» — «Стандард».