«Санта-Клара» — «Шкупи». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

«Санта-Клара» примет «Шкупи» в рамках ответного поединка квалификационного раунда Лиги конференций. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Санта-Клару». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.22, ничейный исход оценивается коэффициентом 5.90, а победа гостей в 11.5.
Форма команд
«Санта-Клара» в этом сезоне показывает футбол хорошего уровня. Команда находится в отличной форме и крайне редко проигрывает. У «Санты» есть будущее в этом сезоне, она много забивает и мало пропускает.
«Шкупи» не может похвастаться хорошим уровнем игры в этом сезоне. Клуб часто теряет очки. «Шкупи» старается забить один гол и отсиживаться в обороне, но в последнее время такая стратегия не приносит ничего, кроме поражений.
Информация для ставок
- «Шкупи» выиграл два матча из последних десяти
- «Санта-Клара» не проигрывает четыре поединка кряду
- «Шкупи» пропустил шесть голов в последних пяти поединках
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.10.
Также букмекеры предложили интересный коэффициент на победу «Шахтёра» в матче квалификации Лиги конференций с ФКСБ.