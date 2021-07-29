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«Санта-Клара» — «Шкупи». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

сегодня, 00:41

«Санта-Клара» примет «Шкупи» в рамках ответного поединка квалификационного раунда Лиги конференций. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.23 5.70 11.00
1XBET 1.23 5.70 11.00
BetBoom 1.27 5.31 13.29

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Санта-Клару». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.22, ничейный исход оценивается коэффициентом 5.90, а победа гостей в 11.5.

Форма команд

«Санта-Клара» в этом сезоне показывает футбол хорошего уровня. Команда находится в отличной форме и крайне редко проигрывает. У «Санты» есть будущее в этом сезоне, она много забивает и мало пропускает.

«Шкупи» не может похвастаться хорошим уровнем игры в этом сезоне. Клуб часто теряет очки. «Шкупи» старается забить один гол и отсиживаться в обороне, но в последнее время такая стратегия не приносит ничего, кроме поражений.

Информация для ставок

  • «Шкупи» выиграл два матча из последних десяти
  • «Санта-Клара» не проигрывает четыре поединка кряду
  • «Шкупи» пропустил шесть голов в последних пяти поединках

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.10.

Также букмекеры предложили интересный коэффициент на победу «Шахтёра» в матче квалификации Лиги конференций с ФКСБ.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.18 1.70
1XBET 2.18 1.70
BetBoom 3.45 1.31 2.17 1.70 1.70 2.17
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:21
Победа хозяев
j4u5xzmbxbbk
j4u5xzmbxbbk
сегодня в 02:10
Футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада) одержит победу.
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