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«Сарагоса» — «Эйбар». Прогноз на матч Сегунды (06.12.2021)

сегодня, 16:59

6 декабря 2021 года в рамках 19-го тура испанской Сегунды будет сыгран поединок «Сарагоса» — «Эйбар». Матч пройдет на стадионе «Ла-Ромареда» в Сарагосе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.703.013.09
Фонбет 2.80 2.95 2.80
BetBoom 2.73 2.98 2.83

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Сарагоса». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.75. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 2.95, а победа «Эйбара» идёт по коэффициенту 2.85.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Сарагоса» расположилась 12-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского коллектива 23 пункта. У команды четыре победы, 11 ничьих и три поражения в этом сезоне. «Сарагоса» забила 16 голов и пропустила столько же мячей в свои ворота. В последних играх у испанцев ничья против «Аморебьеты», поражение от «Леганеса» и победа над «Лас-Пальмасом».

«Эйбар» находится на второй строчке в турнирной таблице. В активе команды 35 пунктов. «Оружейники» выиграли десять поединков, пять раз играли вничью и проиграли в трех встречах. Всего у «Эйбара» 28 забитых и 21 пропущенный мяч. В последних встречах испанский коллектив выиграл у «Жироны» со счетом 4:2, а также сыграл вничью 2:2 с «Луго» и обыграл «Алькоркон» (2:1).

Информация для ставок

  • «Эйбар» не проигрывает шесть поединков подряд
  • «Сарагоса» проиграла всего один матч из последних десяти
  • У «Эйбара» восемь голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.50. Оба клуба находятся в хорошей форме и много забивают, предсказать победителя сложно, но в том, что будет забито много мячей, сомневаться не приходится. Эта ставка должна сыграть.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.99 1.89 1.56 2.54
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