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«Сарагоса» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (30.08.2021)

сегодня, 21:40

«Сарагоса» примет «Картахену» в рамках очередного тура Испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 30 августа 2021 года и пройдет в 23:00 по Москве. «Сарагоса» неплохо выглядела в прошлом сезоне, в этом у команды будет стоять задача улучшить свои результаты. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.193.034.06
BetBoom 2.14 3.05 3.85

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Сарагосу». Поставить на победу команды можно по коэффициенту «2.13». Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.05 и на победу «Картахены» по 3.95.

Форма команд

«Сарагоса» в этом сезоне стартовала не лучшим образом. Команда сыграла два матча и не выиграла ни один из них. У клуба одна ничья и одно поражение. Команда пропустила два гола. В первом туре «Сарагоса» сыграла вничью с «Ибицей», матч завершился со счетом 0:0. Во втором туре клуб проиграл «Вальядолиду» со счетом 2:0. Не лучшее начало. В товарищеских матчах «Сарагоса» играла точно так же, клуб не знает, что делать у ворот соперника и забыл как забивать.

«Картахена» в начале сезона также не впечатляет. Команда не набрала очков. Клуб расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В первом матче «Картахена» была разгромлена «Альмерией», поединок завершился со счетом 1:3. Во второй игре команда уступила «Уэске» 2:0. В товарищеских матчах «Картахена» также не могла похвастаться хорошими показателями, команда часто теряла очки и мало забивала. Это два клуба, которые аномально мало забивают и много пропускают.

Информация для ставок

  • «Картахена» проиграла два матча из последних пяти
  • «Сарагоса» не побеждает четыре поединка кряду
  • «Картахена» пропустила шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в ужасной форме и мало забивают. В этом поединке, скорее всего, не произойдет чего-то неожиданного и команды вновь не порадуют поклонников обилием забитых мячей. Идеальная ставка на игру — тотал забитых мячей меньше 1.5 по коэффициенту 2.50.

Ранее ходили слухи о том, что вратарь «Реала» может перейти в клуб Сегунды.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.92 2.00 1.52 2.63
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сегодня в 21:56
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