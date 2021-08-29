«Сарагоса» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (30.08.2021)

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сегодня, 21:40

«Сарагоса» примет «Картахену» в рамках очередного тура Испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 30 августа 2021 года и пройдет в 23:00 по Москве. «Сарагоса» неплохо выглядела в прошлом сезоне, в этом у команды будет стоять задача улучшить свои результаты. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Сарагосу». Поставить на победу команды можно по коэффициенту «2.13». Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.05 и на победу «Картахены» по 3.95.

Форма команд

«Сарагоса» в этом сезоне стартовала не лучшим образом. Команда сыграла два матча и не выиграла ни один из них. У клуба одна ничья и одно поражение. Команда пропустила два гола. В первом туре «Сарагоса» сыграла вничью с «Ибицей», матч завершился со счетом 0:0. Во втором туре клуб проиграл «Вальядолиду» со счетом 2:0. Не лучшее начало. В товарищеских матчах «Сарагоса» играла точно так же, клуб не знает, что делать у ворот соперника и забыл как забивать.

«Картахена» в начале сезона также не впечатляет. Команда не набрала очков. Клуб расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В первом матче «Картахена» была разгромлена «Альмерией», поединок завершился со счетом 1:3. Во второй игре команда уступила «Уэске» 2:0. В товарищеских матчах «Картахена» также не могла похвастаться хорошими показателями, команда часто теряла очки и мало забивала. Это два клуба, которые аномально мало забивают и много пропускают.

Информация для ставок

«Картахена» проиграла два матча из последних пяти

«Сарагоса» не побеждает четыре поединка кряду

«Картахена» пропустила шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в ужасной форме и мало забивают. В этом поединке, скорее всего, не произойдет чего-то неожиданного и команды вновь не порадуют поклонников обилием забитых мячей. Идеальная ставка на игру — тотал забитых мячей меньше 1.5 по коэффициенту 2.50.

Ранее ходили слухи о том, что вратарь «Реала» может перейти в клуб Сегунды.