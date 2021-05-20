«Сарагоса» — «Кастельон». Прогноз на матч Сегунды (20.05.2021)

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сегодня, 07:51

«Сарагоса» сыграет против «Кастельона» в рамках 40-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Сарагосу» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.8. Ничейный исход котируется в 3.4. Также можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Сарагоса» набрала 47 баллов и находится на 16-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 12 побед, 11 ничьих и 16 поражений. В этом сезоне команда забила 33 гола и пропустила 36 мячей. В последних поединках «Сарагоса» выглядит достаточно неплохо, клуб регулярно набирает очки и практически не пропускает. Это может стать серьезной преградой для «Кастельона», который находится на грани вылета из Сегунды.

«Кастельон» набрал 41 балл и расположился на 19-й строчке чемпионата. На счету команды 11 побед, 8 ничьих и 20 поражений. В нынешнем сезоне «Кастельон» забил 35 голов и пропустил 46 мячей. После хорошего отрезка «Кастельон» вновь попал в чёрную полосу, серьёзно снизив свои шансы на сохранение прописки в Сегунде.

Информация для ставок

«Сарагоса» не проигрывает четыре матча подряд

«Кастельон» не побеждает четыре игры кряду

У «Кастельона» два забитых мяча в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «только одна команда забьет», по коэффициенту 2.02. Также можно поставить на победу «Сарагосы» или ничью по коэффициенту 1.17.

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