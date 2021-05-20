«Сарагоса» — «Кастельон». Прогноз на матч Сегунды (20.05.2021)

«Сарагоса» сыграет против «Кастельона» в рамках 40-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.
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сегодня, 22:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Сарагосу» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.8. Ничейный исход котируется в 3.4. Также можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Сарагоса» набрала 47 баллов и находится на 16-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 12 побед, 11 ничьих и 16 поражений. В этом сезоне команда забила 33 гола и пропустила 36 мячей. В последних поединках «Сарагоса» выглядит достаточно неплохо, клуб регулярно набирает очки и практически не пропускает. Это может стать серьезной преградой для «Кастельона», который находится на грани вылета из Сегунды.
«Кастельон» набрал 41 балл и расположился на 19-й строчке чемпионата. На счету команды 11 побед, 8 ничьих и 20 поражений. В нынешнем сезоне «Кастельон» забил 35 голов и пропустил 46 мячей. После хорошего отрезка «Кастельон» вновь попал в чёрную полосу, серьёзно снизив свои шансы на сохранение прописки в Сегунде.
Информация для ставок
- «Сарагоса» не проигрывает четыре матча подряд
- «Кастельон» не побеждает четыре игры кряду
- У «Кастельона» два забитых мяча в пяти последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — «только одна команда забьет», по коэффициенту 2.02. Также можно поставить на победу «Сарагосы» или ничью по коэффициенту 1.17.
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