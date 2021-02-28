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«Сельта» — «Вальядолид»: прогноз на матч Примеры (28.02.2021)

сегодня, 11:11

«Сельта» принимает на своем поле «Вальядолид» в рамках 25-го тура испанской Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.803.804.85
Fonbet 1.80 3.65 4.70
Мелбет 1.93 3.56 4.58
Pin-up 1.92 3.55 4.45

Ставки букмекеров

Букмекеры рекомендуют поставить на победу «Сельты» с коэффициентом 1.80. Ничейный исход оценивают в 3.70, а победу «Вальядолида» в 4.55.

Форма команд

В турнирной таблице Примеры «Сельта» расположилась на 11-й строчке. В нынешнем сезоне у «Сельты» 29 пунктов в активе. Клуб выиграл семь матчей, восемь раз играл вничью и проиграл девять поединков. Также «Сельта» забила 29 мячей и пропустила 36 гол в свои ворота. Эта команда обладает неплохой атакой, но с обороной большие проблемы, это один из худших показателей пропущенных мячей в лиге.

«Вальядолид» — одна из худших команд сезона. Клуб расположился на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 21 очко. «Вальядолид» четыре раза побеждал в Примере, девять раз играл вничью, а 11 поединков завершились поражением. Клуб забил 22 мяча и пропустил 35 голов. В последних матчах «Вальядолида» не видно хорошей игры, все идет к тому, что команда станет претендентом на вылет.

Информация для ставок

● «Вальядолид» не выиграл ни одного из последних пяти матчей
● «Сельта» победила в одном из последних пяти матчей
● «Сельта» забила и пропустила по шесть мячей в последних пяти поединках

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше 2.5 с коэффициентом 2.05. Также можно поставить на то, что только «Сельта» забьет в этом матче с коэффициентом 1.55.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.803.804.85
Fonbet 1.80 3.65 4.70
Мелбет 1.93 3.56 4.58
Pin-up 1.92 3.55 4.45
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:12
Сельта должна побеждать дома
shlomo
shlomo
сегодня в 11:12
Думаю, что у Сельты больше шансов на победу...
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