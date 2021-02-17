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«Селтик» — «Абердин». Прогноз на матч чемпионата Шотландии (17.02.2021)

17 февраля 2021, 05:27

«Селтик» и «Абердин» сыграют между собой в рамках перенесённого матча 4-го тура шотландского первенства. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.534.257.02
Fonbet Live! 1.10 7.60 79.00
Мелбет 1.42 4.20 7.40
Лига ставок 1.49 4.10 6.60
Pin-up 1.16 6.80 37.00
BetBoom 1.50 3.85 6.90

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры верят в успех «Селтика» и предлагают поставить на победу хозяев с коэффициентом 1.47. На триумф «Абердина» можно поставить по коэффициенту 6.90, ставка на ничейный исход представлена котировкой 4.50.

Форма команд

«Селтик» занимает вторую строчку в турнирной таблице шотландского первенства, в активе у клуба 61 балл. Отставание от «Рейнджерс», который тренирует Стивен Джеррард, слишком велико, но у «Селтика» есть матч в запасе. В нынешнем сезоне клуб забил 63 гола и пропустил 22, лишь «Рейнджерс» лучше по этим показателям. В последних матчах «Селтик» играет очень хорошо, в поединке против «Абердина» хозяева попробуют выложиться на полную.

«Абердин» находится на четвертой строчке в таблице и имеет в активе 45 очков. У «красных» 31 забитый гол и 28 пропущенных мячей. Этот клуб достойно выступает в нынешнем сезоне и делает всё возможное, чтобы остаться в элите. Навязать борьбу тем, кто находится выше — просто невозможно, отставание от «Селтика» и «Рейнджерс» слишком велико.

Информация для ставок

  • «Селтик» не проигрывает четыре матча подряд
  • «Абердин» не может выиграть пять матчей кряду
  • «Селтик» лишь дважды проиграл на своем поле в нынешнем сезоне

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «гол с 1 по 15 минуту» с коэффициентом 3.30. Оба клуба хорошо играют в атаку, особенно это касается хозяев поля. Гол любой из этих команд в данный промежуток времени определенно вписывается в атмосферу матча.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч английского Чемпионшипа «Миллуолл» — «Бирмингем».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.534.257.02
Fonbet Live! 1.10 7.60 79.00
Мелбет 1.42 4.20 7.40
Лига ставок 1.49 4.10 6.60
Pin-up 1.16 6.80 37.00
BetBoom 1.50 3.85 6.90
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shlomo
shlomo
17 февраля в 05:48
Хозяева выиграют
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