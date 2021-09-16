«Серкль Брюгге» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (17.09.2021)

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вчера, 22:24

17 сентября 2021 года «Серкль Брюгге» в рамках очередного тура Премьер-лиги Бельгии примет «Эйпен». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Серкль Брюгге». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.50. Также можно поставить на победу «Эйпена» за 2.65.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Серкль Брюгге» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба восемь очков. В последних матчах «Серкль» выглядит не лучшим образом, команда часто проигрывает и теряет очки на ровном месте. У нее слишком много пропущенных мячей, что говорит об ужасной игре в обороне.

«Эйпен» находится на шестой строчке в турнирной таблице. Команда проводит неплохой сезон. В активе этого клуба — 11 баллов. «Эйпен» входит в топ самых забивных команд чемпионата. У коллектива действительно очень хорошая атака, но защита, как и у любой команды в Бельгии — сильно страдает.

Информация для ставок

«Эйпен» проиграл два матча из последних пяти

«Серкль Брюгге» выиграл один матч из последних пяти

«Эйпен» забил 11 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Эйпен» на данном отрезке смотрится куда лучше своего оппонента. Команда играет в привлекательный футбол, много забивает и чаще берет очки. Стоит присмотреться к ставке на то, что «Эйпен» забьет и не проиграет — коэффициент 1.70.

