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«Севилья» — «Барселона». Прогноз на матч Кубка Испании (10.02.2021)

сегодня, 14:58

10 февраля «Севилья» принимает на своем стадионе каталонскую «Барселону». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в одном из главных турниров Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.173.632.26
Fonbet 3.20 3.60 2.20
Мелбет 3.36 3.66 2.24
Лига ставок 3.20 3.55 2.20

Ставки букмекеров

Фаворитом данного противостояния является «Барселона». На победу «блаугранас» можно поставить за коэффициентом 2.15. Ничейный исход оценивают в 3.70, а победу «Севильи» в 3.20. Также можно сделать ставку на то, что победит «Севилья» или будет ничья за 1.70.

Форма команд

«Севилья» находится на четвертой строчке в Примере и имеет в активе 42 пункта. В своем последнем матче в Кубке Короля команда разделалась с «Альмерией».

«Барселона» очень плохо начала нынешний сезон, но в последнее время команда взялась за дело и начала штамповать победы одну за другой. В своем последнем матче в Кубке Испании «сине-гранатовые» выбили «Гранаду».

Информация для ставок

● «Барселона» забила в нынешнем сезоне Примеры 44 гола — лучший показатель чемпионата

● «Севилья» пропустила в нынешнем сезоне 16 мячей — это второй показатель в чемпионате

● В последних пяти матчах между этими клубами было забито 19 мячей

Прогноз

«Севилья» и «Барселона» традиционно дарят поклонникам футбола настоящее шоу с забитыми мячами. Именно поэтому в этом поединке стоит обратить внимание на ставку тотал голов больше 2,5 за коэффициентом 2.08.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.173.632.26
Fonbet 3.20 3.60 2.20
Мелбет 3.36 3.66 2.24
Лига ставок 3.20 3.55 2.20
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shlomo
shlomo
сегодня в 15:01
Тяжелый матч для обеих команд....
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