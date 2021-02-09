«Севилья» — «Барселона». Прогноз на матч Кубка Испании (10.02.2021)

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сегодня, 14:58

10 февраля «Севилья» принимает на своем стадионе каталонскую «Барселону». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в одном из главных турниров Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом данного противостояния является «Барселона». На победу «блаугранас» можно поставить за коэффициентом 2.15. Ничейный исход оценивают в 3.70, а победу «Севильи» в 3.20. Также можно сделать ставку на то, что победит «Севилья» или будет ничья за 1.70.

Форма команд

«Севилья» находится на четвертой строчке в Примере и имеет в активе 42 пункта. В своем последнем матче в Кубке Короля команда разделалась с «Альмерией».

«Барселона» очень плохо начала нынешний сезон, но в последнее время команда взялась за дело и начала штамповать победы одну за другой. В своем последнем матче в Кубке Испании «сине-гранатовые» выбили «Гранаду».

Информация для ставок

● «Барселона» забила в нынешнем сезоне Примеры 44 гола — лучший показатель чемпионата

● «Севилья» пропустила в нынешнем сезоне 16 мячей — это второй показатель в чемпионате

● В последних пяти матчах между этими клубами было забито 19 мячей

Прогноз

«Севилья» и «Барселона» традиционно дарят поклонникам футбола настоящее шоу с забитыми мячами. Именно поэтому в этом поединке стоит обратить внимание на ставку тотал голов больше 2,5 за коэффициентом 2.08.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм».