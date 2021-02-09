«Севилья» — «Барселона». Прогноз на матч Кубка Испании (10.02.2021)

10 февраля «Севилья» принимает на своем стадионе каталонскую «Барселону». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в одном из главных турниров Испании.
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завтра, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом данного противостояния является «Барселона». На победу «блаугранас» можно поставить за коэффициентом 2.15. Ничейный исход оценивают в 3.70, а победу «Севильи» в 3.20. Также можно сделать ставку на то, что победит «Севилья» или будет ничья за 1.70.
Форма команд
«Севилья» находится на четвертой строчке в Примере и имеет в активе 42 пункта. В своем последнем матче в Кубке Короля команда разделалась с «Альмерией».
«Барселона» очень плохо начала нынешний сезон, но в последнее время команда взялась за дело и начала штамповать победы одну за другой. В своем последнем матче в Кубке Испании «сине-гранатовые» выбили «Гранаду».
Информация для ставок
● «Барселона» забила в нынешнем сезоне Примеры 44 гола — лучший показатель чемпионата
● «Севилья» пропустила в нынешнем сезоне 16 мячей — это второй показатель в чемпионате
● В последних пяти матчах между этими клубами было забито 19 мячей
Прогноз
«Севилья» и «Барселона» традиционно дарят поклонникам футбола настоящее шоу с забитыми мячами. Именно поэтому в этом поединке стоит обратить внимание на ставку тотал голов больше 2,5 за коэффициентом 2.08.
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