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«Шахтёр»- «Заря». Прогноз на матч чемпионата Украины (28.02.2021)

сегодня, 11:03

В 16-м туре УПЛ «Шахтёр» принимает в Киеве «Зарю». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.215.90
Fonbet 1.55 4.20 6.00
Мелбет 1.57 4.40 5.35
Лига ставок 1.55 4.20 5.40

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Шахтёр», ставки на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.55. Рискнуть на триумф гостей можно за 5.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.4.

Форма команд

«Шахтёр» несколько дней назад выиграл ответный матч против «Маккаби» из Тель-Авива и прошел в 1/8 Лиги Европы. Команда также сократила отставание в чемпионате от «Динамо Киев» до 1 пункта.

«Заря» неуверенно начинала чемпионат, но сейчас команда набрала отличную форму и выдает прекрасную серию побед из нескольких матчей. Последние две игры «Заря» выиграла у «Мариуполя» (1:0) и «Десны» (2:1).

Информация для ставок

  • «Шахтёр» еще не проигрывал в нынешнем розыгрыше УПЛ.
  • «Заря» побеждает в пяти матчах подряд в УПЛ.
  • Шесть из семи последних матчей «Зари» (с учетом товарищеских) заканчивались исходом «обе забьют».

Прогноз

Матчи этих команд всегда сложные и непредсказуемые. Мы предлагаем выбирать не победителя, а количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.11.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Остенде» — «Мехелен».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.215.90
Fonbet 1.55 4.20 6.00
Мелбет 1.57 4.40 5.35
Лига ставок 1.55 4.20 5.40
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shlomo
shlomo
сегодня в 11:08
Тяжелый будет матч для Шахтера...
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