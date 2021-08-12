«Шарлеруа» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.08.2021)

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вчера, 23:27

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам четвертый тур высшей лиги Бельгии. «Шарлеруа» ждет в гости «Антверпен». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Шарлеруа». Команда играет на своем поле, а поставить на её победу можно по коэффициенту 2.44. Победа «Антверпена» оценивается по коэффициенту 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.91. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.89. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.71.

Форма команд

«Антверпен» неважно начал этот сезон, набрав всего три пункта за три стартовых матча. Команда на данный момент не может найти свою игру, поэтому тренерскому штабу приходится искать новые связки и наигрывать новых игроков. В нынешнем матче команда придется очень сложно, успеха можно будет достичь только сделав упор на надежную игру в защите. В прошлой игре «Антверпен» крупно обыграл на выезде «Стандард» (5:2), а ранее уступил на своем поле «Кортрейку» (0:1).

«Шарлеруа» еще не проигрывал в этом сезоне чемпионата Бельгии, набрав пять очков в первых трех поединках. Для команды серия без поражений необычайно важна, ведь в прошлом футбольном году коллектив проиграл очень много обидных поединков. На своем стадионе игроки хозяев попытаются навязать борьбу сопернику, чтобы забить первыми и отталкиваться от текущего результата. В прошлом туре «Шарлеруа» разошелся миром с «Оуд-Хеверли» (1:1), а ранее сыграл вничью с «Сент-Трюйденом» (0:0).

Информация для ставок

«Шарлеруа» выиграл всего один матч из последних десяти

Шесть последних выездных матчей «Антверпена» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Пять из шести последних личных встреч команд закончились исходом «обе забьют»

«Шарлеруа» выиграл последние два матча у «Антверпена» на своем поле

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Рекомендуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в матче чемпионата Германии.