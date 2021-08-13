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«Штутгарт» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч Бундеслиги (14.08.2021)

вчера, 23:06

В первом туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет «Гройтер Фюрт». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.953.814.03
Лига Ставок 1.77 4.10 4.40
Фонбет 1.90 3.80 3.80
Мелбет 1.95 4.00 3.94
BetBoom 1.90 3.87 4.02

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.81. Ничейный результат идёт по коэффициенту 4, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.87. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным, и предлагают ТМ 3 по коэффициенту 1.99.

Форма команд

«Гройтер Фюрт» провел отличный сезон во второй Бундеслиге и по ее итогам заработал право на участие в сильнейшем чемпионате Германии. Главной целью на сезон для клуба является закрепиться в середине турнирной таблицы и сохранить место на следующий футбольный год. В матче со «Штутгартом» команда сможет показать результаты своей подготовки в межсезонный период. В прошлой игре «Гройтер Фюрт» потерпел поражение в Кубке страны от «Бабельсберга 03», а немного ранее уступил в товарищеском матче «Фенербахче» (2:3).

«Штутгарт» занял девятое место в прошлом сезоне и сейчас нацелился на более высокие места, чтобы побороться за участие в еврокубках. Команда провела несколько контрольных поединков, по результатам которых тренерский штаб оценил подготовку всех игроков. В Кубке Германии команда уверенно разгромила «БФК Динамо» (6:0), а несколькими днями ранее команда уступила в товарищеской встрече «Барселоне» (0:3).

Информация для ставок

  • «Гройтер Фюрт» не может выиграть уже шесть матчей подряд (включая товарищеские матчи)
  • «Штутгарт» выиграл только три домашних матча из последних десяти в основное время
  • Три из четырех последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Штутгарт» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Гройтер Фюртом» на своем поле

Прогноз

«Штутгарт» обладает более качественным подбором игроков, в домашнем матче клуб должен побеждать команду, которая только что повысилась в классе. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча в Бундеслиге.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.75 1.73 2.22
Лига Ставок 2.41 1.55 1.92 1.86
Мелбет 2.26 1.74
BetBoom 3.63 1.31 2.23 1.69 1.76 2.13
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 06:58
Хозяева не проиграют
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