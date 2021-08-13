«Штутгарт» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч Бундеслиги (14.08.2021)

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вчера, 23:06

В первом туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет «Гройтер Фюрт». Матч обещает быть предельно интересным, поэтому предлагаем ознакомиться с прогнозами на эту встречу и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение именно хозяевам поля. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.81. Ничейный результат идёт по коэффициенту 4, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.87. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным, и предлагают ТМ 3 по коэффициенту 1.99.

Форма команд

«Гройтер Фюрт» провел отличный сезон во второй Бундеслиге и по ее итогам заработал право на участие в сильнейшем чемпионате Германии. Главной целью на сезон для клуба является закрепиться в середине турнирной таблицы и сохранить место на следующий футбольный год. В матче со «Штутгартом» команда сможет показать результаты своей подготовки в межсезонный период. В прошлой игре «Гройтер Фюрт» потерпел поражение в Кубке страны от «Бабельсберга 03», а немного ранее уступил в товарищеском матче «Фенербахче» (2:3).

«Штутгарт» занял девятое место в прошлом сезоне и сейчас нацелился на более высокие места, чтобы побороться за участие в еврокубках. Команда провела несколько контрольных поединков, по результатам которых тренерский штаб оценил подготовку всех игроков. В Кубке Германии команда уверенно разгромила «БФК Динамо» (6:0), а несколькими днями ранее команда уступила в товарищеской встрече «Барселоне» (0:3).

Информация для ставок

«Гройтер Фюрт» не может выиграть уже шесть матчей подряд (включая товарищеские матчи)

«Штутгарт» выиграл только три домашних матча из последних десяти в основное время

Три из четырех последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Штутгарт» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Гройтер Фюртом» на своем поле

Прогноз

«Штутгарт» обладает более качественным подбором игроков, в домашнем матче клуб должен побеждать команду, которая только что повысилась в классе. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча в Бундеслиге.